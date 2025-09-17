極めて滑らかなパワートレインが強み

BYDシール 6 DM-i最大の強みといえるのが、極めて滑らかなパワートレイン。駆動用モーターは196psとたくましく、EVモードでもパワー不足は感じない。基本的に1.5L 4気筒エンジンは発電に徹し、電気自動車のようにシームレスに加速する。

アクセルペダルを踏み込むと、エンジンもフロントタイヤを駆動し始めるが、動作は自然。この状態でも滑らかで、ノイズは殆ど聞こえない。駆動用バッテリーを充電するため、走行と関係なくエンジンが回転していても、殆ど気にならないはず。



駆動用バッテリーの充電が切れても、動力性能へ目立った陰りがないことも特長。自然吸気エンジンの熱効率は43％が主張され、驚くほど高効率でもある。

回生ブレーキが備わり、アクセルペダルを緩めると自然に減速。ブレーキペダルを踏むと、漸進的に制動力が立ち上がる。モニターによれば、最大50kWで発電できる様子。

薄味な前輪駆動モデルらしい操縦性

操縦性は、薄味な前輪駆動の典型といえる。ステアリングホイールは軽く回せるものの、手応えが薄く、気張るとアンダーステア傾向が顕になる。扱いにくい訳ではないが。

濡れたアスファルトで活発な加速を求めると、コンチネンタル・エココンタクト・タイヤはホイールスピン。トラクション・コントロールが、遅れ気味に介入する。



乗り心地はBYDらしいもの。市街地では若干の硬さを感じる一方、高速道路ではフワフワと安定しにくい。不快なほどではないが、上質さを醸し出すものではないだろう。

車線維持支援と制限速度警告の機能は、比較的簡単にオフにでき、働き自体も悪くはなかった。他方、ドライバー監視機能は少し過剰に反応するようだ。

電気だけで99km ライバルより大幅に安価？

駆動用バッテリーは、プラグイン・ハイブリッドとしては大きい18.0kWh。電気だけで走れる距離は99kmがうたわれ、走行時のCO2の排出量は38g/kmに留まる。

試乗は短距離で、実際の燃費を測るには充分といえなかったが、駆動用バッテリーの充電が切れた状態でも17.7km/Lが表示されていた。数字を信じるなら、優秀といえる。



英国価格はまだ決まっていないが、サルーンで3万3000ポンド（約653万円）、ステーションワゴンで3万6000ポンド（約712万円）からになる見込み。同等装備のシュコダ・スパーブより、1万ポンド（約198万円）以上も安くなりそうだ。

検討価値アリ 多くのモデルも視野に入る

正直なところ、シール 6 DM-iへ明確な魅力があるとはいいにくい。低く設定されるであろうお値段で、訴求力を補完することになるはず。

それでも、パワートレインの滑らかさは感心するほど。プラグイン・ハイブリッドの実力にも、充分な競争力はある。検討の価値は、アリだろう。



他方、この予算を準備するなら、多くのモデルが視野に入ることも事実ではある。ひと回り小さくても構わなければ、ゴルフ・ヴァリアントの方が完成度では遥かに上。乗り心地や操縦性だけでなく、運転支援システムやインフォテインメントも優れている。

◯：滑らかなパワートレイン 恐らく低価格 従来のBYDにあった不満は改善

△：乗り心地と操縦性の磨き込みが足りない 車内のユーザーインターフェイスに改善の余地あり

BYDシール 6 DM-i ツーリング・コンフォートライト（欧州仕様）のスペック

英国価格：3万6000ポンド（約712万円／予想）

全長：4850mm

全幅：1890mm

全高：1505mm

最高速度：180km/h

0-100km/h加速：8.5秒

燃費：58.8km/L

CO2排出量：38g/km

車両重量：−kg

パワートレイン：電気モーター＋直列4気筒1498cc 自然吸気

駆動用バッテリー：18.0kWh

使用燃料：ガソリン

最高出力：212ps（システム総合）

最大トルク：−kg-m

ギアボックス：1速リダクション（前輪駆動）