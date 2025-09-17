ママ友の“距離感”が、近すぎる。我が子をいきなり「呼び捨て」されて、モヤッ【ママリ】

ママ友の子どもを呼び捨てにするのは普通？

ママ友が私の子どもを呼び捨てで呼ぶのが気になります。

というか嫌な気持ちです。

トラブルになりたくないので言えませんが…



それくらいのことで嫌な気持ちになるのおかしいでしょうか。

仲は良いけど、子どもへの接し方や考え方などが合わないなぁと感じるママ友はいませんか？アプリ「ママリ」にも、ママ友の我が子に対する態度に関して悩みが投稿されていました。投稿者さんは、我が子の名前を呼び捨てにするママ友に困っているとのこと。ご近所さんで子ども同士の仲も良いため、本人に直接するつもりはないものの、呼ばれるたびに嫌な気持ちを感じているそうです

ママ友は、投稿者さんのお子さんの名前を呼び捨てしているとのこと。からかうときなど楽しい雰囲気でたまに呼び捨てになるのであればいいものの、日常的に呼んでくるのが気になるようです。



ママ友も悪気があってそう呼んでいるわけではなさそうですが、関係性によっては対応に違和感を覚える人もいるのかもしれません。

呼び捨てに対する感じ方にはさまざまな声が

この投稿にママリでは、さまざまな意見が寄せられました。その中には、「嫌な気持ちになるのは普通」といった声がありました。

嫌な気持ちになるのって普通じゃないでしょうか？私だったら嫌ですけどね。

ママ友がうちの子や下の子に勝手にあだ名つけて呼んでますが、それでもモヤモヤしてます。他に誰もそんな呼び方してないのに。

どのくらい仲が良いか、その関係によっても受け止め方って違う気がします。

投稿者さんが我が子をどのように呼んでいるかはわかりませんが、他人から呼び捨てにされるのを不快に感じるという人は一定数いるようです。回答者さんからは「自分が子どものころ、親の知り合いとかに呼び捨てされるのが嫌だった」という意見も出ていました。



仲の良いママ友の子どもでも名前を呼ぶときは「ちゃん」「くん」と付けた方が、トラブルを避けられるかもしれませんね。



一方で、「呼び捨てされても気にならない」といった意見もありました。

私は特に気にならなかったです！私も基本⚪︎⚪︎ちゃんやくんと呼んでいましたが友達の子供はたまに呼び捨てしていました。気にする方がいるんですね。気をつけます🫡

ママ友との関係性がよく、子どもが嫌がっていないのであれば、呼び捨てでも平気な人もいるようです。回答者さんの中には、呼び捨てで呼びやすい子はそうしているという声も。



呼び捨ての方が親しみがあると答えた人もいたため、自分が子どものときに周囲の人からどんなふうに呼ばれていたかによって、感じ方に違いがありそうですね。仲の良いママ友同士でも、お互いの子どもの呼び方には配慮した方がよいと考えさせられる投稿でした。

