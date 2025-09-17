電動サルーンのシールとはまったくの別物

BMWもアウディも、ステーションワゴンを作る価値はまだあると考えていることは明らか。バッテリーEVで躍進を続けるBYDも、同じようだ。ボルボは否定的なようだが。

【画像】多くの競合が視野に BYDシール 6 DM-i（2） サイズの近いステーションワゴンは？ 全137枚

BYDのモデル名には一貫性が薄く、今回試乗したシール 6 DM-iは、サルーンのシールとはまったくの別物。あちらは電動で後輪駆動だが、こちらはプラグイン・ハイブリッドの前輪駆動となっている。そう、BYDはEVだけではないのだ。



BYDシール 6 DM-i ツーリング・コンフォートライト（欧州仕様）

DM-iとは、デュアルモード・インテリジェントの略だそうで、電気モーターとガソリンエンジンで、知的に走ることを意図するのだろう。レンジエクステンダー用エンジンが載ったEV、というわけではない。

ホンダへ近いハイブリッド サイズはパサート級

ブレード状の駆動用バッテリーはフロア下に敷き詰められ、容量は18.0kWh。駆動用モーターは196psあり、98psの4気筒エンジンは専ら発電機として機能する。またエンジンは、1速リダクションギアを介して、フロントタイヤを駆動することもできる。

システム総合での最高出力は、212psがうたわれる。ホンダのハイブリッドへ近いシステム、といえるかもしれない。



BYDシール 6 DM-i ツーリング・コンフォートライト（欧州仕様）

フォルクスワーゲン・グループが同クラスのモデルへ採用するシステムは、比較すると駆動用モーターのパワーが若干低く、エンジンは僅かにパワフル。6速ATを介して、同等の動力性能を叶えている。

スタイリングは無難な仕上がり。特にホイールが大きいわけでもなく、強いクセはないものの、印象には残りにくいだろう。ボディサイズは全長4850mm、全幅1890mm、全高1505mmで、新しいフォルクスワーゲン・パサートより60mmほど短い程度だ。

落ち着いた雰囲気の内装 製造品質も高い

インテリアも、少し前のBYDと異なる。ブラックの合成皮革で全体が包まれ、落ち着いた雰囲気でまとまっている。ダッシュボードにはテクスチャのあるゴムが用いられるなど、素材的な工夫が見られ、製造品質も高い。

センターコンソールやステアリングホイールには、実際に押せるハードスイッチが並ぶ。ただし、ライトやシートヒーターなど利用頻度の高い機能は、タッチモニター上で操作する。任意に項目を登録できるボタンもあるが、それらは割り当てられない。



BYDシール 6 DM-i ツーリング・コンフォートライト（欧州仕様）

タッチモニターのサイズは、廉価グレードは12.8インチで、上級グレードで15.6インチ。試乗車は後者だったが、大きすぎず圧迫感はなかった。他のBYDのように、縦横に向きは回転しない。

従来のシステムより改善 車内空間は狭い側

インフォテインメントは、従来のシステムより使いやすくなった印象。アップル・カープレイを起動しても、主要なショートカットキーの表示は残る。運転支援システムのオン・オフも、素早く可能だ。

フロアはフラットだが、車内空間はこのクラスでは狭い側。フロントシートは、腰回りや太もものサポート性が低く感じられた。リアシート側の空間は限定的で、頭上や膝前にはもっと余裕が欲しいところ。



BYDシール 6 DM-i ツーリング・コンフォートライト（欧州仕様）

荷室容量は500L。床面はフラットで、レバーを引くと簡単に背もたれを倒せる。なお、ボディスタイルはステーションワゴンの他、サルーンも用意されている。

走りの印象とスペックは、BYDシール 6 DM-i（2）にて。