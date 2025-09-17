ÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò¡¢24Ç¯Á°¤Î¡È¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¡É¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤ËÈ¿¶Á¡Ö±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¥¹¥Æ¥¡×
¡¡¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò¡Ê56¡Ë¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£24Ç¯Á°¤Î·ëº§Åö»þ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡¢·ëº§¼°¤Ê¤É¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¡×·ëº§Åö»þ¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿ÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¡ÖÉ×30ºÐ¡¢»ä32ºÐ¤Î»þ¤Ë·ëº§¤ò¤·¡¢º£Ç¯¤Ç24Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£"¥Ñ¥Ñ¤ÎÈ±¿§¤Ï¥°¥ì¡¼"¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿»Ò¤É¤âÃ£¤ÏÀÎ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡Ö¤¨¡Á ¥°¥ì¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤!!¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Åö»þ¤È¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¤Î¼Ì¿¿¤ÏÌò½ê¤Ç¤Î·ëº§¼°¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤³¤í¡×¡ÖºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿¤Ï¼°ÍâÆü¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î»þ¤Î¤â¤Î¡×¤Ê¤É¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÉã¤ÈÊâ¤¯¼Ì¿¿¤âÈäÏª¡£·ëº§¼°¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼Ö¤ÎÄÌ¤ì¤Ê¤¤ÀÐ¾ö¤ò¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¥É¥ì¥¹¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤ë·¤¤â3¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥Ò¡¼¥ë¤Î·¤¤òÍú¤¤¤Æ¡£¥Ø¥¢¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÈþÍÆ±¡¤ÎÊý¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥¤¥¯¤Ï¼«Ê¬¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆü¾Æ¤±È©¤Î²Ö²Ç¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ç¤É¤Î¼Ì¿¿¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¥¹¥Æ¥¤À¤ï¡×¡Ö¹¾Î¤»Ò¤µ¤ó¡¢¤ªÊìÍÍ»÷¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤ªÉãÍÍ»÷!?¡×¡Öº£¤âÀÎ¤âÁÇÅ¨¡×¡ÖHAPPY¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ª¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âËöÄ¹¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï2001Ç¯9·î¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¼Â¶È²È¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥Ð¥ë¥È»á¤È·ëº§¡£À¸³è¤ÎµòÅÀ¤ò¥Ñ¥ê¤Ë°Ü¤·¡¢04Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢07Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢10Ç¯¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¤Þ¤¿º£Ç¯9·î¤«¤é¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ë°Ü½»¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
