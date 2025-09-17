朝比奈彩、今も続く『チア☆ダン』の絆 土屋太鳳＆石井杏奈＆佐久間由衣と誕生日会「出産した後にアロマをいただいたり」
俳優、モデルの朝比奈彩が17日、バーニーズ ニューヨーク銀座本店で行われたリニューアル記念イベントに参加した。
【全身ショット】素敵です…！シックなワンピースで登場した朝比奈彩
朝比奈は黒のワンピースにネックレスを重ね付けした装いで登場。「1着でキマるワンピースはなんとも心強い。背筋が伸びるよう。パーティーに行くこともできる。リゾート地とか、ファッションを楽しみたい時も着用できる。いろんな場面で着られるワンピース」と笑顔で語った。
新しい店舗にはCHELSEA GIFTというギフトコーナーも。ギフトのエピソードを問われると「ドラマ『チア☆ダン』をやらせていただいた。土屋太鳳ちゃん、佐久間由衣ちゃん、石井杏奈ちゃんと今でも交流があるんです。誕生日のタイミングとかで会う機会が今でもあって。そういうタイミングでつながりも感じます。ギフトを贈って思い出が積み重なる」としみじみ。「佐久間由衣ちゃんからお皿をいただいたり、出産した後にアロマをいただいたり。自分のタイミングにあったギフトをいただいたり、プレゼントしたりがある。次、3人の中の誕生日があった時とかにギフトを選びたいと思います」とイメージしていた。
バーニーズ ニューヨーク銀座本店オープン以来初となるリモデルのコンセプトは「記憶と創造」。バーニーズ ニューヨークが築き上げてきた伝統とテイストを大切にしつつ、未来に向けた創造的な挑戦によって新たな価値を生み出す空間へと進化。新たなコンセプトによるフロア、五感を刺激するラグジュアリーな体験コンテンツ、限定商品や初登場ブランドなどを用意し、より洗練された大人のための“GINZA WONDERLAND”として新たに生まれ変わる。
【全身ショット】素敵です…！シックなワンピースで登場した朝比奈彩
朝比奈は黒のワンピースにネックレスを重ね付けした装いで登場。「1着でキマるワンピースはなんとも心強い。背筋が伸びるよう。パーティーに行くこともできる。リゾート地とか、ファッションを楽しみたい時も着用できる。いろんな場面で着られるワンピース」と笑顔で語った。
バーニーズ ニューヨーク銀座本店オープン以来初となるリモデルのコンセプトは「記憶と創造」。バーニーズ ニューヨークが築き上げてきた伝統とテイストを大切にしつつ、未来に向けた創造的な挑戦によって新たな価値を生み出す空間へと進化。新たなコンセプトによるフロア、五感を刺激するラグジュアリーな体験コンテンツ、限定商品や初登場ブランドなどを用意し、より洗練された大人のための“GINZA WONDERLAND”として新たに生まれ変わる。