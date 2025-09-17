¡Úµð¿Í¡Û¥ê¥Á¥ã¡¼¥É11¹æ2¥é¥ó&¸Í¶¿·ãÁö¤ÇµÕÅ¾¡ª2°ÌºÆÉâ¾å¤Ø½øÈ×¤Î¤¦¤Á¤Ë¾¡¤Á±Û¤·
µð¿Í¤¬¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¤ÎÆ±ÅÀ2¥é¥óËÜÎÝÂÇ¡¢¤µ¤é¤ËÂÇÀþ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤éµÕÅ¾¡£¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2°ÌºÆÉâ¾å¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢Âç»ö¤Ê°ìÀï¤ò·Þ¤¨¤¿µð¿Í¡£¤·¤«¤·½é²ó¤ËÀèÈ¯¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤¬2ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢Àè¼ê¤ò¼è¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÄ¾¸å¤Î2²ó¡¢2¥¢¥¦¥È¤«¤éÃæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤¬¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ç½ÐÎÝ¡£Â³¤¯ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¤ÎÂÇÎ¨.500¤È¹¥ÁêÀ¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¡£±üÀî¶³¿Åê¼ê¤¬Åê¤¸¤¿¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï¹â¤¯¾å¤¬¤ê¥ì¥Õ¥È¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ØÈô¤Ó¹þ¤àÆ±ÅÀ2¥é¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë3²ó¤Î¹¶·â¡£ÀèÆ¬¤Î¸Í¶¿Åê¼ê¤Ï2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤¿ÂÇµå¤ò¥ä¥¯¥ë¥ÈÆâÌî¿Ø¤¬¤ª¸«¹ç¤¤¤·ÎÝ¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ê¤É¤«¤é1¥¢¥¦¥È1,3ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¡£Â³¤¯Àô¸ýÍ§ÂÁÁª¼ê¤¬¥é¥¤¥È¤Ø¤Î¥Õ¥é¥¤¤òÊü¤Ä¤È¡¢Êáµå¤ÈÆ±»þ¤Ë¸Í¶¿Åê¼ê¤ÏÁ´ÎÏ¥À¥Ã¥·¥å¡£¼«¤é¤Î¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£