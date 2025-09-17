グラビアアイドルで女優の蓬莱舞さん（19）のデジタル限定写真集『無口なヴィーナス』（撮影：西田幸樹、税込2200円）がワニブックスからリリースされました。



【写真】オトナの色気が見え隠れする蓬莱舞さん

現役JKグラドルとして鮮烈デビューを飾った蓬莱さんも19歳になり、かわいらしさの中にも時折美しさをのぞかせるオトナに。今作はそんな彼女の“美”を追求し、自然体でありながらも美しい姿を収めています。白い柔肌、抜群のプロポーションが際立つ作品です。



蓬莱さんは「今回は今までで1番大人っぽく撮っていただきました。赤や青、ピンク、黒など色々な色の衣装で撮影したのでそれぞれ違った表情や世界観を楽しんでいただけたらうれしいです。今作は美を追求したということで今までと違う成長した姿を見ていただけますように。皆さん是非ご覧下さい」と喜びを語っています。



【蓬莱舞さんプロフィル】

2006年1月17日生まれ、静岡県出身。身長160cm。2022年に「制コレ22」でグランプリ受賞。以降、各誌グラビアを席巻する一方、『外道の歌』（DMM TV）、『MADDER その事件、ワタシが犯人です』（カンテレ、フジテレビ）、『死ぬほど愛して』（ABEMA）に出演するなど、女優としても活動中。