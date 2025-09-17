17日の県内は大気の状態が非常に不安定となり、村上市には一時、大雨洪水警報が発表されました。18日にかけても県内は大雨となる所がある見込みです。雨雲が予想より発達した場合は警報級の大雨となるおそれもあり、気象台は18日にかけて土砂災害や低い土地の浸水などに注意・警戒を呼びかけています。



強い雨が地面に打ち付けます。



（リポート）

「午後1時の村上市です。雨脚は次第に強まり、現在は打ち付けるほどの雨が降っています」





村上市では午後4時までの24時間に75.5ミリの雨が降り、一時、大雨洪水警報が発表されました。この地域では3年前の8月に浸水の被害を受けていて、住民も不安を口にします。〈住民〉「あまりにもここのところ（雨が）ひどすぎて3年前もここでありましたし、降り方が怖くて雷もひどいし寝られないですよね」「雨は心配です。降るとすぐ水が上がっちゃうので。雨になるとすぐ雨レーダーを確認しますけどすごいですよね、すぐ赤くなって」18日夕方までに降る雨の量はいずれも多い所で、上越と中越で120ミリ、下越と佐渡で100ミリと予想されています。さらに、雨雲が予想より発達した場合は警報級の大雨となるおそれがあります。気象台は18日にかけて土砂災害や低い土地の浸水、落雷や竜巻などの激しい突風に注意・警戒するよう呼びかけています。