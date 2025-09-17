＜旦那も義姉も迷惑デース！＞今後は改善！親しき仲にも礼儀あり！助け合う気持ち大事【第7話まんが】
私はミサキ（28）。今日は義姉・ヒサエ（31）さんの子どものミミ（2）ちゃんを預かり、大変な目に遭いました。勝手に承諾したはずの旦那・アツシ（28）は私にミミちゃんを任せっきり。義姉は予定より2時間も無断で遅れて、挙句のはてに逆ギレ。怒りが頂点に達し、義母に今日の出来事を話したのです。義母は公平な人で、義姉と旦那を叱ってくれたようでした。その後義姉は、ケーキを持参して私に謝罪をしてくれたので許しました。でも旦那にはまだ怒っています。
義姉は旦那を厳しく非難しました。
義母がまるでお詫びかのように、お寿司をとってくれました。今日は疲れてしまって、家で適当なものをお昼に食べて買い物にすら行っていなかったので、義母のお誘いに乗りました……。
義母は旦那と義姉に「いつまでも実家にいたときのノリでいるんじゃない！」と、一喝してくれました。
きちんと謝罪してくれた義姉と旦那を叱ってくれている義母を見たら、だいぶ私の気持ちも晴れました。
今日は本当に疲れました。
でもミミちゃんが悪いんじゃないんです。
悪いのは義姉と旦那。
義母が味方をしてくれて本当によかったし、叱られている2人を見ると気分も晴れました。
まだ2歳のミミちゃんを預かることはムリだと思います。
でもミミちゃんがもう少し大きくなって、私の子どもも大きくなったら、ミミちゃんはいいお姉さんになってくれるでしょう。
そうして2人で遊べるようになったら……預かっても大丈夫な未来があるかもしれませんね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか
