¡¡¸µMBS(ËèÆüÊüÁ÷)¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹±ÇÁü¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖPIVOT¡×¤Ë»²²è¤·¤Æ¤¤¤ëÌîÅè¼Ó¸Ê»Ò(29)=Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È=¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÄ«Ìë¤Ï¤¹¤³¤·½©¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ´ò¤·¤¤¤±¤É¡¢¤â¤¦¥×¡¼¥ëÇ¼¤á¤«¤Ê¤¢¤È¤µ¤Ó¤·¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Á°¤Ë¿ÆÍ§¤¿¤Á¤È(²Æì)200Ëç¤¯¤é¤¤»£¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡ØÊ·°Ïµ¤¤Þ¤ÇÀ¹¤ì¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È¼Ì¿¿¡Ù¤òÅê¹Æ¤·¡¢¼«¸ÊËþ²Æµ¤Ê¬Ç¼¤á¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡ÖÆ¬¤âÎÉ¤¯¤ÆÍýÁÛ¤Î½÷À¡×¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡×¡Ö¥»¥ì¥Ö´¶ËþºÜ¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÂåºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÌîÅè¥¢¥Ê¤Ï·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢2019Ç¯¤ËMBS¤ØÆþ¼Ò¡£ºß¶ÉÃæ¤Ï¡Ö¤Á¤Á¤ó¤×¤¤¤×¤¤¡×¡Ö¥ß¥ó¥È¡ª¡×¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡×¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£23Ç¯12·î¤ËMBS¤òÂà¼Ò¡£¡ÖPIVOT¡×¤Ë¤ÏMC·ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ»²²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£