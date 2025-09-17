¡ÖÆ±¤¸¿Í¤À¤È¡Ä¡×Î¦¾å³¦¤Îà¥á¥¬¥Í²¦»Òá¤½¤Ã¤¯¤ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂçÃíÌÜ¡Ö¤Þ¤¸¤Ç»÷¤Æ¤ë¤«¤éº®Íð¤¹¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÈ±·¿¤Þ¤Ç°ì½ï¡×
»÷¤¹¤®¤Æ¤É¤Ã¤Á¤¬¤É¤Ã¤Á⁈
¡¡ÃË»ÒÎ¦¾å³¦¤Çà¥á¥¬¥Í²¦»Òá¤Î°¦¾Î¤ò»ý¤ÄÁª¼ê2¿Í¤Ë¤è¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ»÷¤Æ¤Þ¤¹¤«¤Í¡¢¡¢¡£¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤ËX¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤Ï¡¢À¤³¦Î¦¾å¤ËÃË»ÒÁö¤ê¹âÄ·¤Ó¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿À¥¸ÅÍ¥ÅÍ¡£2021Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç400¥á¡¼¥È¥ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¹õÀîÏÂ¼ù¤È¡¢ÃçÎÉ¤¯ÏÓ¤òÁÈ¤ó¤ÇÊÂ¤Ö2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¤Æ¤ë¡×¡ÖÁÐ»Ò⁉¡×¡ÖÆ±¤¸¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÈ±·¿¤Þ¤Ç°ì½ï¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç»÷¤Æ¤ë¤«¤éº®Íð¤¹¤ë¡×¡Ö¥É¥Ã¥Ú¥ë¥²¥ó¥¬¡¼¤À¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡À¤³¦Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï13Æü¤«¤é21Æü¤Þ¤Ç¤Î9Æü´Ö¡¢Åìµþ¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£