¡Ö¤è¤©¡ÁÂ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ë¡×É×¤Ï¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡Ä42ºÐ½÷Í¥à¤Ò¤â¥¥ã¥ßá¤ÇÂç¤Ï¤·¤ã¤®¥Ó¡¼¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö³Ú¤·¤½¡¼¡ª¡×¡Ö¥¦¥§¡¼¡¼¥¤¡×
¡Ö³Ú¤·¤µ¤òÁ´¿È¤ÇÉ½¤¹»Ñ¤¬ËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤ÎÀ¼
¡¡¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÎºÊ¡¢42ºÐ½÷Í¥¤¬SNS¤Çà¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤±¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î·¦ÅÄÀµ¹§(37)¤ÎºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î¿åÀî¤¢¤µ¤ß(42)¡£¡ÖOcean vibes = energy boost¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ó¡¼¥Á¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÃ¦¤¤¤À¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò»ý¤ÁÎ¾¼ê¤ò¾å¤²¡¢¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë1Ëç¤ÇÌµ¼Ùµ¤¤Ë²Æ¤òËþµÊ¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤Þ¤¹¤Ê¡×¡Ö·§ÀîÅ¯Ìé¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ï¡×¡Ö¤è¤©¡ÁÂ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ë¡×¡Ö³Ú¤·¤µ¤òÁ´¿È¤ÇÉ½¤¹»Ñ¤¬¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥¦¥§¡¼¡¼¥¤¡×¡Ö²ÆËþµÊ¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö³Ú¤·¤½¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£