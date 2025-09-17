ÅÅ·â½Ð»º¡¢·ëº§¡¢·ÝÇ½³¦°úÂà¡Ä±ÝËÜ²ÃÆà»Ò¤µ¤óà´ÚÎ®¥¹¥¿¡¼¤È´é´ó¤»Ì©Ãå¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼Â³¡¹¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¤¡×¡Ö´ñÀ×¡×
à¾Ð´é¤ÇÌ©ÃåáºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ª
¡¡¸µ½÷Í¥¤Î±ÝËÜ²ÃÆà»Ò¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£´ÚÎ®¥¹¥¿¡¼¤È¤ÎÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Æ ¤Ê¤ó¤È¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤µ¤ó¤Ë¡Ø@kanako._.enomoto ¤Á¤ã¤ó¤È»ÐËå¡©¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤°ì¸À¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¥â¥Ç¥ë¤ÎÈªÌî¤Ò¤í»Ò¡£±ÝËÜ¤¬´Ú¹ñÇÐÍ¥¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤ÈÈªÌî¤Ë¶´¤Þ¤ì3¿Í¤¬Ì©Ãå¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤Ê3¿Í¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦´ñÀ×¡×¡Ö¸«ÌÜÎï¤·¤¤3¥·¥ç¥Ã¥È ÁÇÅ¨¤«¤Äµ®½Å¤Ê»×¤¤½Ð¤Î°ìËç¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë»÷¤Æ¤ë♡¡×¡ÖÈªÌî¤µ¤óÈþ¤·¤¤ ¤½¤·¤Æ±ÝËÜ²ÃÆà»Ò¤Á¤ã¤óÁêÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÇ¯Îð±£¤µ¤Ê¤¤¤ª¼Ì¿¿¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡±ÝËÜ¤µ¤ó¤Ï1995Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö²È¤Ê¤»Ò2¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°ÂÃ£Í´¼Â¤¬±é¤¸¤¿¼ç¿Í¸ø¤ò¤¤¤¸¤á¤ëÍµÊ¡¤Ê²È¤Î¤ª¾îÍÍ¡¦ÌÚºê³¨Íü²Ö¤ò±é¤¸¡¢¡Ö¥¨¥ê¥«¤¬¤¿¤È¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤Î¥»¥ê¥Õ¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£2005Ç¯¤Ë¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Îº´¡¹ÌÚ¼ç¹À¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ·ëº§¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¼¡ÃË¤ò½Ð»º¤·¡¢07Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¡£