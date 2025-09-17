『１１９番がつながらない』ＮＴＴ西日本・通信障害は“命の現場”にも影響 伊丹市では救急搬送の要請に遅れ発生 意識不明で倒れていた５２歳男性が死亡
９月１６日、ＮＴＴ西日本で発生した大規模な通信障害。午後３時４５分ごろから京都・大阪の全域と兵庫の一部地域の固定電話・最大２２７万契約が通話できない状況になりました。原因は「通信設備の故障」で、約５０分後の午後４時３６分に復旧したということです。
（ＮＴＴ西日本 東淳史広報室担当部長）「大変なご迷惑をおかけしたことを深くおわび申し上げます。原因の究明と再発防止に努めてまいりたいと思います」
（８０代）「（Ｑ通信障害の影響は？）家ではなかったよ。固定電話つかっている人少ないと思うわ。（固定電話）あるんだけど使ってない人が」
（８０代）「うちは固定（電話）はないです。携帯だけ。だから、何も（影響）なかったです」
（２０代）「（Ｑ通信障害があったの知ってますか？）知らない。私は（提出する）書類とかも全部携帯電話番号を書くので、今は固定電話は全然触れていない状態です」
スマートフォンをメインに使っているため「影響が無かった」という人が多くいましたが、その一方で…
（伊丹市・管財課 元松亮課長）「（市役所）庁内に１００台以上の外線電話がありますけれども、これがすべてとまった。このような大規模なものは初めてだと思います」
伊丹市役所では１６日午後、一斉に電話がつながらなくなり、ホームページやＸで注意を呼びかけるなどの対応に追われました。
“固定電話サービス”を利用できない影響は「命の現場」にも。伊丹市では、救急搬送の要請に遅れが生じていたことがわかりました。警察によりますと午後４時２０分ごろ、伊丹市内の会社で従業員の男性（５２）が意識不明の状態で倒れているのが見つかりました。
この会社の社長が午後４時２２分に１１９番通報しましたがつながらず、１１０番通報。警察から消防へ救急要請しましたが、会社の社長が１１９番通報しようとしてから１５分が経過していました。その後、男性は病院に運ばれましたが死亡が確認されました。１１９番通報がつながらなかったことと、死亡との因果関係は分かっていません。