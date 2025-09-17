ボストンのローガン空港で航空機が地上走行する様子＝２２年６月３０日/Brian Snyder/Reuters

（ＣＮＮ）米国のボストン・ローガン国際空港で１５日夜、航空機を狙って「緑色のレーザー」が照射される事案が起き、連邦航空局（ＦＡＡ）が調査を進めている。

ウェブサイト「ＬｉｖｅＡＴＣ．ｎｅｔ」に録音された音声によると、アメリカン航空のリージョナルジェット（リパブリック航空が運航）の操縦士は航空管制官に無線で、「アメリカン航空４５８０便、出発。右側から緑色のレーザーを照射された」「旋回した後も、まだ点滅していた」などと伝えた。

ＦＡＡによると、リパブリック航空４５８０便とサウスウエスト航空５５９便、ユナイテッド航空２３５６便の乗務員から、空港付近を飛行中に光を照射されたとの報告があった。

ＬｉｖｅＡＴＣ．ｎｅｔが捉えた音声では、航空管制官がパイロットたちに対し「全航空機、注意せよ。未承認のレーザー照射事案が発生中。ボストンの北約３．２キロ、高度約１８０メートルの場所で離陸直後に報告されている」と警告している。

民間機にレーザー光を照射する行為は連邦犯罪に当たり、パイロットの業務遂行が不可能になったり、一時的に視力を失う可能性がある。

ＦＡＡはＣＮＮへ寄せた声明で、１５日の事案で負傷者は報告されていないと明らかにした。

航空機にレーザーを照射する行為には最大３万２０００ドル（約４７０万円）の罰金が科される可能性がある。違反者は連邦の刑事罰として最大５年の禁錮刑および２５万ドルの罰金を科され、州や地域レベルでも訴追される可能性がある。

昨年、乗務員からＦＡＡに寄せられたレーザー照射事案の件数は１万２８４０件だった。今年はこれまでに５９１３件が報告されている。