9月18日日にかけて前線が日本海を南下し、北陸地方を通過する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、新潟県では大気の状態が非常に不安定となり、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所がある予想です。予想より雨雲が発達したり、停滞した場合は警報級の大雨となるおそれがあります。

■雨の予想

【1時間最大降水量（17日）】

下越 ３０ミリ

中越 ２０ミリ

上越 ２０ミリ

佐渡 ３０ミリ





【1時間最大降水量（18日）】下越 ４０ミリ中越 ４０ミリ上越 ４０ミリ佐渡 ４０ミリ【24時間最大降水量（～18日午後6時）】下越 １００ミリ中越 １２０ミリ上越 １２０ミリ佐渡 １００ミリ

新潟地方気象台は、新潟県では17日夜遅くから18日夜のはじめ頃にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒を。18日夕方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけています。



発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めるほか、ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意が必要です。