東京都千代田区と日本大学は、15年にわたり運用が休止されているクラシック音楽の室内楽専用ホール「カザルスホール」の再開に向けて協議を開始することを発表しました。

東京・お茶の水にある「カザルスホール」は1987年、スペインの世界的チェロ奏者、パブロ・カザルスの名前を冠した日本で最初の室内楽専用ホールとして開館。客席数511席の優れた音響のホールとして、クラシック音楽愛好家や演奏家らから親しまれ、世界的な音楽家を招いた演奏会などが開かれてきました。

また皇太子時代の天皇陛下も皇后さまとともにたびたび訪問されていました。

その後、日本大学に売却され2003年からは日本大学が運用してきましたが、2010年3月末を最後にホールとしての貸し出しが終了し、事実上の閉館となっていました。

千代田区によりますと、ことし7月、日本大学側から千代田区に対し、「カザルスホール」の運用再開に向けて相談に乗ってほしいという打診があったということで、千代田区が日本大学から「カザルスホール」を借り受けて運用を再開するという方向で、両者が協議を行っていくということです。

協議では、千代田区と日本大学がカザルスホールの歴史的、文化的価値を十分に尊重し、改修計画、運営方法、管理体制など多岐にわたる事項について具体的な検討を進めていくとしていますが、再開の日程などについては今のところ何も決まっておらず、今後の協議の中で詰めていくということです。

カザルスホールについては、2010年の閉館後、音楽家ら有志が存続を求めて活動していて、2022年7月、日本大学理事長に就任した林真理子氏は、就任会見でカザルスホールを復活させる方針を明らかにしていました。

かつてカザルスホールで区民の文化イベントを行っていた千代田区に対しても、区民から再び使用できないかという要望が届いていたということです。