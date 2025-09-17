声優の安元洋貴と白石晴香がパーソナリティ！週替わりで登場するゲストとのトーク！

リスナーのみなさんからのリクエストを中心に集計したアニメ、ゲーム、声優、特撮に関するナンバーのオリジナルチャートを発表していく1時間のミュージックプログラム、

「A＆Gメディアステーション FUN MORE TUNE」！

9月13日のゲストは音羽-otoha-さん！

EP『platinum anthem』について伺いました。

1曲目に収録しているのはアニメ「Dr.STONE SCIENCE FUTURE」第２クールエンディングテーマ「no man’s world」。どんな曲にしようと思って作ったのでしょうか？「Dr.STONEって人間賛歌的な要素がとてもあるなと思って。みんなでも1人でも歌えるような、そういう広がりのある曲にしたかったので、人間賛歌という要素を入れてます。曲を作る時は歌詞とメロディー、あと頭の中に風景が一緒に浮かんでくることが多いです。今回は人間がいない世界、孤独がテーマになってる。Dr.STONE って世界の壮大さと人間の小ささ、無力さみたいなもののギャップが描かれている作品だと思うので、そのあたりを曲で表現できたらと思ってやっていました」

アニメの制作サイドから楽曲に関してリクエストはあったのかと問われた音羽-otoha-さん。「特になく自由に書かせて頂いて。私、元々Dr.STONEの大ファンだったんですよ。彼らを見守ってきたので、溢れんばかりの思いがぎゅっと詰め込まれてます！」

アニメの楽曲を作る上でのこだわりに関しては「作品をやらせて頂けるとなれば、もう隅々まで読み込みます。どこが自分とリンクするのか、嘘を書きたくないので、自分が普段考えていることとリンクするところを極力探していく。Dr.STONEは孤独がテーマになってると思っていて、上京したての私も孤独だった。誰かと一緒にいても埋まんないような目に見えない孤独。同じ思いを持つ人に呼びかけ続けるように作ってます」

EPにはピアニストのハラミちゃんと制作した「no man’s world - piano version -」も収録しています。「もう大好きなんです！大親友！彼女がポムポムプリンだったら、私はばつ丸。ずっと喋ってます。私、普段ボケなんですけど、もうツッコミにならざるを得ないぐらい面白いお姉さん。素敵な音です」

8月のワンマンライブではEPから「no man’s world」と２曲目の「Returner」を披露している音羽-otoha-さん。「めちゃくちゃロックで個人的にお気に入りの曲ではあったんですけど、ずっと憧れてた“新曲やります！”を『Returner』で言えたので思い残すことがないです。みんな手上げて歌ってくれて！今回のEPはみんなで口ずさめるような曲が多いので、ライブはきっと楽しいと思います」

3曲目の「犬鬼灯」は「真実と嘘っていう両方の花言葉があるんです。実はDr.STONEにもちょっと登場していて、インスピレーションを得て、勝手にやらせて頂きました」

来年2月にはKT Zepp Yokohamaでワンマンライブを開催する音羽-otoha-さん。ライブへの意気込みを聞いたところ、ギターへの熱い想いを伺うことが出来ました。「人前に立つのは元々めちゃくちゃ苦手で。最初のライブはもうガッチガチでしたね。でもギター持つと安心するみたいな。喋ってる時もギターを持ちたいぐらい。レコーディングでもギターが入ってない曲なのに持ちながら歌ったり。ギターは友達。ギターと一緒に寝てました！」

Blu-rayには撮り下ろしのアコースティックセッションライブ、「no man’s world」のミュージックビデオとメイキング映像を収録しているEP『platinum anthem』。音羽-otoha-さんにとってどんな作品になったのでしょうか？

「自分らしい作品でもあるんですけども、もう本当に一言で言うなら成功したオタクの大成のようなものですね。本当にアーティスト冥利、オタク冥利につきる！」