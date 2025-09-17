NiziU・RIKU「ほんま苦手なんよ！」 メンバーは得意なのにRIOとRIKUだけが苦手なこととは？
ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55）。毎月2週目は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃〜）をオンエア。
9月10日（水）の授業（放送）では、RIKU・RIO・RIMAの3人が登場。生徒（リスナー）から寄せられた“学校で流行っている遊び”に、メンバーがチャレンジしました。
――NiziUは絵心あるメンバーが多い？
RIKU：生徒のみんな、こんばんは！ 心も体もみんなと踊る！ SCHOOL OF LOCK!の「ダンスの講師」せーのっ……。
全員：We Need U！ 私たちNiziUです！
RIKU：今夜はRIKUと！
RIO：RIOと！
RIMA：RIMAの3人で、お届けします！
RIKU：今夜は、いつもお馴染みの（名前の頭文字）「リリリ」の3人でございます。さて、私たちも大好きな授業ということは、もちろんあれです！ RIO、叫んじゃってちょうだい！
RIO：「いっしょにASOBO！」
RIKU：学校に行って一番心が躍る時間帯、休み時間ということで、この授業では、生徒のみんなが休み時間にどんな遊びをして過ごしているのかを徹底調査していきます！
＜リスナーからのメッセージ＞
僕が休み時間にしている遊びは「お絵描き伝言ゲーム」です。この遊びは「Gartic Phone（ガーティックフォン）」というアプリでするもので、お題に沿って代わりばんこに絵を描き、最後にお題通りに伝言できているかが発表されます。
ただの単語をお題にするのではなく、5W1H（「When（いつ）」「Where（どこで）」「Who（だれが）」「What（なにを）」「Why（なぜ）」「How（どのように）」）を用いて文章のお題を作ると、お題とかけ離れた結果になるのでとても面白いです。ぜひNiziUのみなさんもやってみてください。（15歳）
＜NiziUからのメッセージ＞
RIMA：アプリなんだね。
RIO：見たことある？
RIKU：ない！
RIMA：ガーティックフォンやりたい。めっちゃ面白そう。
RIO：MAYAちゃん好きそう。
RIKU：絵しりとりとかもあるやん？ ほんま苦手なんよ。何がなにかもう分からへん！
RIO：絵を描くのも苦手だけど、どういう絵を描いていいのか想像力がなくて。（台本に書いてある）「サッカー観戦するイノシシ」っていうお題を絵で再現してもらってるじゃないですか？ これを描く想像力がすごいなって思うの。
RIKU：どうやって描いたらいいか分からん。
RIMA：この人絵心めっちゃある。
RIKU：NiziUは絵が上手い子多いやん。でも私とかRIOとかは手こずっちゃうタイプなんで（笑）。
RIMA：それがあるからこそ、面白いんじゃない？ 全然伝わらないのがやっぱり一番面白い。
RIKU：じゃあうちらも、待機時間とかけっこうあるから、いつかやってみましょう。
――「テンション爆上げゲーム」で音割れしまくり!?
＜リスナーからのメッセージ＞
私のクラスで、流行ってる遊びは「テンション爆上げゲーム」です。「テンション爆上げゲーム」は普通の会話を、ただただテンション爆上げで、話すだけのゲームです。もはやゲームというのかわからないけど、暑くてテンションが上がらないとき、このゲームをすると自然と笑顔になって、楽しくなります！
でも注意!! 授業中に思い出し笑いしてしまうので気をつけてください。（13歳）
＜NiziUからのメッセージ＞
RIKU：でも、「テンション爆上げゲームしよう」とか言ってないけど、たまにない？ 別にやろうとか言ってないけど、ただ単にそうなっちゃう気がする。
RIO：楽しそう。
RIKU：じゃあこれ授業のラストまでこれでやってみますか……？
RIMA：今からってことですか？
RIKU：はい！ そうでございます！！！
RIMA：いっちゃおう！！！
RIKU：これ叫びすぎてマイク潰れそうやな（笑）。
RIKU：今日ラスト（のメッセージ紹介）いくわよ！！！
RIMA：いっちゃうわよ！！！
＜リスナーからのメッセージ＞
結局、一応盛り上がるゲームは「モッツァレラチーズゲーム」だと思ってます！ クラスで叫びすぎて、先生に怒られたことがあるくらい、 白熱するテンションだけで盛り上がれるゲームです！ NiziU先生、やったことありますか？（15歳）
＜NiziUからのメッセージ＞
RIMA ＆ RIO：ないです！！！
RIKU：マジないんだけど！！！ でも見たことあるよね!?
RIMA：聞いたことある！！！
RIKU：じゃあ今このテンションのままやってみる？
RIMA：はい！！！
RIO：やってみよう！！！
RIKU：誰からやりたい？
RIO：ただ高くなるにつれてしんどいよねこれ！！！
RIKU：じゃあRIMA→RIO→RIKUの順番でやろうか？
RIMA：モッツァレラチーズ！！！
RIKU：（爆笑）。
RIO：でっか、声割れたな（笑）。
RIKU：次、RIO！
RIO：モッツァレラチーズ！！！！
RIKU：低め！ いくわよ！ モッツァレラチーズ！！！
RIKU：RIMAもう1回やって（笑）。
RIMA：モッツァレラチーズ！！！
RIKU：マイクの痙攣音みたいなの鳴っちゃってるから（笑）。
RIMA：汗かいた（笑）。
RIKU：9人でもいつかやってみましょう（笑）。
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
（左から）RIO・RIKU・RIMA
＜番組概要＞
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11680
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
