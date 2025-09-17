·¦ÄÍÍÎ²ð¡¢¥ï¥ë¤½¤¦¤ÊÁõ¤¤¤â¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤¬½Ð¤Á¤ã¤¦¡×¤È¼«¾Î¡¡¥Ü¥±Ï¢È¯¤Ç¾Ð¤¤Í¶¤¦
¡¡ÇÐÍ¥¤Î·¦ÄÍÍÎ²ð¤¬17Æü¡¢¥Ð¡¼¥Ë¡¼¥º ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶äºÂËÜÅ¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡·¦ÄÍ¤Ï¥À¡¼¥¯¥«¥é¡¼¤Ç¤Þ¤È¤á¡¢Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤òÉº¤ï¤»¤ÆÅÐ¾ì¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤µ¤Ã¤¡¢¥Ð¡¼¥Ë¡¼¥º¤ÎÊý¤Ë¡Ø¥ï¥ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÉÊ¼Á¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë°¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡£ÉÊ¼Á¤Ï¶Ë¾å¤Ç¾åÉÊ¡£¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ç¥ï¥ë¤Ã¤Ý¤µ¤â¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥ï¥ë¤Ã¤Ý¤µ¤Ï¥ª¥ì¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤¬½Ð¤Á¤ã¤¦¡×¤È¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê´ãº¹¤·¤Ç¸ì¤ê¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¿·¤·¤¤Å¹ÊÞ¤Ë¤ÏCHELSEA GIFT¤È¤¤¤¦¥®¥Õ¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¡£10·î3Æü¤Ï°¦Â©»Ò¤Î·¦ÄÍ°¦Î®¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È»Ê²ñ¤«¤é¿å¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È·¦ÄÍ¤Ï¡Ö¤¢¤é¡¢¤Ê¤ó¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤â¤·¤«¤·¤Æ¾ðÊóµ¡´Ø¤Î¡©¡×¤È¥Ü¥±¤ë¡£²þ¤á¤Æ¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÍ¼«¿È¤¬¤Û¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢¤³¤³¡Ê¼èºà¾ì½ê¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë100¸Ä¤°¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¡£Â©»Ò¤ËÂ£¤ë¤°¤é¤¤¤Ê¤é¼«Ê¬¤ËÇã¤ª¤¦¤«¤Ê¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ð¡¼¥Ë¡¼¥º ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶äºÂËÜÅ¹¥ª¡¼¥×¥ó°ÊÍè½é¤È¤Ê¤ë¥ê¥â¥Ç¥ë¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Öµ²±¤ÈÁÏÂ¤¡×¡£¥Ð¡¼¥Ë¡¼¥º¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤È¥Æ¥¤¥¹¥È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÏÂ¤Åª¤ÊÄ©Àï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¶õ´Ö¤Ø¤È¿Ê²½¡£¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤è¤ë¥Õ¥í¥¢¡¢¸Þ´¶¤ò»É·ã¤¹¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ÊÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ä½éÅÐ¾ì¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¡ÈGINZA WONDERLAND¡É¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡£
¡¡·¦ÄÍ¤Ï¥À¡¼¥¯¥«¥é¡¼¤Ç¤Þ¤È¤á¡¢Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤òÉº¤ï¤»¤ÆÅÐ¾ì¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤µ¤Ã¤¡¢¥Ð¡¼¥Ë¡¼¥º¤ÎÊý¤Ë¡Ø¥ï¥ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÉÊ¼Á¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë°¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡£ÉÊ¼Á¤Ï¶Ë¾å¤Ç¾åÉÊ¡£¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ç¥ï¥ë¤Ã¤Ý¤µ¤â¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥ï¥ë¤Ã¤Ý¤µ¤Ï¥ª¥ì¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤¬½Ð¤Á¤ã¤¦¡×¤È¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê´ãº¹¤·¤Ç¸ì¤ê¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
