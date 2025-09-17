¡Ú ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê ¡Û ¡È ½Ð²ñ¤Ã¤Æ10Æüº§ ¡È ¤ÎÉ×¤È¥¤¥Ù¥ó¥È½éÅÐ¾ì¡¡Ì©Ãå¤·¤Æ¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬Æü¾ï¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤¬É×¤ÎÀ¤·Ñ¶³µ¬¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¡Ö¥Ð¡¼¥Ë¡¼¥º ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶äºÂËÜÅ¹ ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê ¡Û ¡È ½Ð²ñ¤Ã¤Æ10Æüº§ ¡È ¤ÎÉ×¤È¥¤¥Ù¥ó¥È½éÅÐ¾ì¡¡Ì©Ãå¤·¤Æ¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬Æü¾ï¡×
Æý¤¬¤ó¤Î°ì¤Ä¡Ø¿»½áÀ¾®ÍÕ¤¬¤ó¡Ù¤ËØí¤ê¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë±¦¶»Á´Å¦¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¼£ÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëÇßµÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¬¤óÆ®ÉÂÃæ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¤·Ñ¶³µ¬¤µ¤ó¤È¡È½Ð²ñ¤Ã¤Æ10Æüº§¡È¤ÎÅÅ·âºÆº§¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢É×ÉØÂ·¤Ã¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤Ï½é¤á¤Æ¡£2¿Í¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¼ê¤ò·Ò¤¤¤À¤ê¡¢Êú¤¤·¤á¹ç¤Ã¤¿¤ê¤È¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
MC¤«¤é¤â¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÇßµÜ¤µ¤ó¤Ï‟»ä¤¿¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¼ê¤ò·Ò¤¤¤À¤ê¤¬Æü¾ï¤ÎÉáÄÌ¤Î¤³¤È¡É¤È¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¿¿¤ÃÇò¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÇÅÐÃÅ¤·¤¿ÇßµÜ¤µ¤ó¤ÏËÜÆü¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢‟ÉáÃÊ¥¹¥«¡¼¥È¤Ï¤¢¤Þ¤êÍú¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢TPO¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÇÇò¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡É¤È¸ì¤ë¤È¡¢°ìÊý¤ÎÉ×¤ÎÀ¤·Ñ¤µ¤ó¤Ï‟²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡É¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¥®¥Õ¥ÈÁª¤Ó¤Î¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÌã¤Ã¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¥®¥Õ¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬¡£ÇßµÜ¤µ¤ó¤Ï‟ºòÆü¡¢¼Â²È¤¬µþÅÔ¤Ê¤Î¤Ç¤ªÊè»²¤ê¤È·ÉÏ·¤ÎÆü¤Ç¡¢Æó¿Í¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤ÆµþÅÔ¤Þ¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡É¤È¸ì¤ë¤È¡¢‟¼ÖÃæ¤ÇÏÃ¤¹»þ´Ö¤¬¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£´ØÀ¾¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ë¼Ö¤Ç¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µþÅÔ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡É¤È¹ûµ¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
