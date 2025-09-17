俳優の飯島直子さんが自身のインスタグラムを更新。９月に入っても猛暑が続く中、自宅のエアコンが故障したことを報告しました。

【写真を見る】【 飯島直子 】 エアコン故障に…「呆然 白眼むきました ふざけんな夏」「真夏にエアコン壊れるあるあるですね」





飯島さんは「いやあ 暑いですね」と投稿を始め、「毎日毎日、大量の汗をかくのに一ミリも、目方が落ちないという苛立ちと不思議」と述べつつも、「みんなも長夏の疲れ出てないかな しっかり栄養睡眠とって 体調くずさないよう気をつけてね」と暑い日が続くことから、体調への注意を呼びかけました。









投稿によると、飯島さんは、横浜の家に帰ってきたところ、居間と寝室のエアコンが相次いで故障していることに気づき、「呆然」「白眼むきました」と驚きを表現。「真夏にエアコン壊れるあるあるですね 電気代プラス工事代 ふざけんな夏」と怒りをあらわにしています。









そんな中で心の癒しとなったのが、幼なじみのバレエ教室の先生を訪ねた際に振る舞われた手料理でした。飯島さんは「とても美味しく とても楽しく とてもホッとする時間です」と喜びを伝え、「帰りしなに たくさんの炊き込みご飯を持たせてもらい」と手土産までもらった様子。





投稿には持ち帰った炊き込みご飯を、翌朝、朝食として食べた際の写真も添えられています。







朝食のメニューは、持ち帰った炊き込みご飯の他に、コンビニで購入した、味噌汁や和風ポテトサラダ、ロールキャベツなども加えて豪華になり、飯島さんは「コンビニエンス、たすかる 本当にありがとう」と綴っています。









そして、「今日もがんばり過ぎずがんばろうね エイエイオーでね」と締めくくり、エアコンが壊れた怒りも、すっかり癒やされたようです。

【担当：芸能情報ステーション】