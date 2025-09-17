2020年に日向坂46を卒業し、現在は2児を育てる母として多忙な日々を送っている井口眞緒。そんな彼女は今、“限界ママインフルエンサー”という肩書きでSNSを中心にリアルすぎる子育て姿を発信し、多くの共感を集めている。

「一生怒られている人生」と自身の歩みを振り返りながらも、親として責任ある立場になった井口。グループ卒業からの動向、変わった環境／変わらないマインド、異色のインフルエンサーとして活躍する今について、赤裸々に語ってくれた。（編集部）

（関連：【画像】井口眞緒 インタビュー 撮り下ろし写真一覧）

■“リアルすぎる日常”の投稿が生んだバズ

――井口さんがアイドル活動から卒業したのが2020年初頭のこと。その後、一般企業に就職しました。

井口眞緒（以下、井口）：芸能活動で食べていけるとは到底思えなくて（笑）。もともと東京でひとり暮らししながら生きていくために、バイトでもなんでもいいから働こうと思っていたんですが、ちょうど弟がインターンをしていた会社に就職できるということだったので、お世話になることにしました。

――就職後は一般職に加え、ラジオやYouTubeでの活動も並行して行っていましたね。

井口：私が就職したのがSNSマーケティングの会社だったので、私もInstagramやYouTubeのアカウントを作っていたんですが、DMを通じていろんな依頼がやってきて。なので「これをやろう！」と決めて励んでいたわけではなくて、その一つひとつに応えていった結果だったんです。そもそもインフルエンサーの方も働いている会社でしたし、そういうことが当たり前な環境ではありました。

――アイドル時代から環境も激変したと思います。

井口：もちろんアイドルの頃の思い出は今でもキラキラしているんですけど、以前の生活から変わったからどうこうじゃなくて。そもそも学生時代からOLにも憧れていたので、目の前のことを日々楽しみながら過ごしていました。そういう意味では、アイドル時代もOL時代も周りの環境や関わる人たちに恵まれていたんだと思います。

――2022年1月には結婚を発表し、同年12月には第1子を出産。ここでもまた生活が激変することになります。

井口：アイドルを辞めてから、激動の2年間ですよね。それまではノリで生きてきたようなところもありましたが、結婚したことで周りからは「すごく落ち着いたね」と言われるようになりました。

――結婚後もインスタ投稿は続けていましたよね。

井口：別にインフルエンサーとして活動しているつもりはまったくなくて。アカウントはそのまま残っているから、地元の友達に向けてぐらいの感覚で日常について投稿していただけなんです。そのなかでたまに案件の依頼が来たりして、できそうなことはお引き受けしていたんですけど、基本的には専業主婦という立ち位置でした。ただ最近はフォロワーも増えてきたので、そういう点では“限界ママインフルエンサー”になってきたかなと思いはじめています。

――その“限界ママインフルエンサー”という肩書きについてですが、あえて自らインフルエンサーと名乗るようになった理由は？

井口：上の子がスクールに行き始めてちょっと時間ができたから、インスタのリールとかを作って投稿してみたんです。そうしたら意外とバズってどんどん楽しくなってきて、定期的に投稿していたらいろんな依頼が来るようになって。やっと自分のことをインフルエンサーって言えるかもなと思って、この肩書きを使うようになりました。

――インフルエンサーと名乗るものの、子育ての日常を全部さらけ出しているから決してキラキラしているわけではないですし、できないところも素直に見せてしまっています。

井口：映える日常をまったく送っていないですし、だからそういう投稿もまったくできなくて（笑）。でも、一度ボロボロになった自分を動画に上げてみたらめちゃくちゃバズってしまったんです。そこで「ああ、日常生活を送るなかでボロボロになった自分を、インスタに上げても大丈夫なんだ。みんな受け入れてくれるんだ」とわかってからは気持ちが楽になって、化粧していない姿でも投稿できるようになって。それが“限界ママ”の原点なんですよ。

――まったく意図していなかったことが受け入れられた結果、そこに活路を見出せたと。

井口：「こういうことが求められているんだ、こういうのでいいんだ」みたいな感じで。しかも、DMで感想を送ってくださる皆さんも私と同じようなママさんばかりなので、「風邪をひいたときは大変ですよね。お子さんにはこういう薬がいいですよ」みたいなアドバイスももらえてすごく励みになりますし、以前よりも趣味感覚で楽しめているんですよ。

――そういうママさんたちは、井口さんがアイドルだったことを知っているんですか？

井口：なかには知っている人もいると思うんですけど、ほとんどの方が知らないんじゃないかな。普通に“ママ仲間のひとり”と思って見てくれている人が大半だと思います。だからこそ私も発信しやすいですし、“元アイドル”だってことを意識しすぎると変な感じになってしまうので。

■「私にはファンの人がいるとは思っていない」

――井口さんは“ふぬけOL”や“限界ママ”と、ご自身に自虐的なネーミングをすることが多いですが。

井口：特に自虐的と思ってつけてないんですよ。だって、本当にその通りなので（笑）。それに、“限界ママ”のおかげでバズっているわけですし、むしろ最近は気に入っているぐらいなんです。普通に生活をしていたら、周りに対してすべてをさらけ出して見せることってなかなか難しいじゃないですか。みんな私と同じように、子育てでいろいろ大変な思いをしているはずなのに、それを表に出せなかったり、なかには誰にも話せずにひとりで抱え込んでしまっている人もいる。でも、私がインスタで全部さらけ出したことで、私と同じように子育てしているママは「実はみんな同じなんだ」ってことに気づくことができたんです。もしかしたら、子育てをされていない方は井口眞緒という面白いエンタメとして消費しているかもしれないけど、ママさんたちにとっては「同じ状況なので、私も頑張ります！」とか「参考になりました！」とか何かひとつでも安心できる要素になっていたら嬉しいです。

――井口さんは以前、人生を振り返るというYouTube動画のなかで「一生怒られている人生」と語っていたことがあります。確かに、アイドル時代を振り返ってみても井口さんはいろいろと怒られていた印象がありますが、なぜそれでも明るく前向きに生きていけるのでしょう。

井口：でも、今は怒る側の人生に変わったんですよ。もう毎日怒ってばかりです（笑）。確かに、アイドル時代からここまで大変なことがたくさんありましたけど、深く考えてないだけなんですよ。若い頃はノリで生きてきたようなところもあったから、次の日には嫌なことも忘れてしまうし。それくらいのスタンスで生活していくことが、私には合っていたんでしょうね。でも、家庭を持って親になった今は、ノリだけでは生きていけないじゃないですか。そういうはっちゃける私に対して、旦那はまともな思考回路の持ち主だから、私も自制することができているんです。ただ、SNSに関しては以前のようなノリでできているところもあるので、いい意味でバランスが取れているのかもしれないですね。

――井口さんはアイドル時代から現在まで、いろいろな困難にぶち当たってきたと思います。ご自身のなかで、そういう局面を乗り越える際のコツみたいなものってあるんでしょうか？

井口：私、乗り越えたつもりもなければ、「困難なんてありましたっけ？」ってくらい何も覚えていなくて（笑）。そこも深く考えてないだけだと思います。今は上の子の子育てがめちゃくちゃ大変ですけど、そこも困難だとは感じていませんし、これがみんな普通のことなんだろうなと思っているだけなんですよ。それに、時間が経てば全部楽しかった思い出に変わっちゃいますし。独身の頃は、もしかしたらいろいろ困難を感じていたのかもしれないですけど、今や独身時代の記憶は輝かしき思い出でしかないですから。子育てを終えたママさんから「この時間は今しか経験できないことだから」とよく言われますけど、確かにその通りだと思いますし、きっと時間が経てばこれもいい思い出になるんだろうなって。なので、あまりネガティブに捉えすぎずに楽しもうと思っています。

――アイドル時代の経験が今に活きていると感じることはありますか？

井口：すごく濃い経験だったし、良い思い出になりましたし、一生モノの友達ができました。色々と叱られたり、批判を受けた経験はメンタルの強さにも繋がったと思います。

――現在の井口さんのことを応援してくれているファンの皆さんは、ご自身にとってどんな存在ですか？

井口：何か応援されるような活動をしているわけでもないのに、たくさんDMとかをいただけるのはすごく嬉しいですし、日々の励みにもなっています。そもそも、私にはファンの人がいるとは思っていないんですよ。

――というのは？

井口：DMを送ってくださるママさんたちは、一緒に子育てを頑張っている“同志”みたいなもので、ファンとはまた違う存在なのかなって。過去に私のファンだった人もなかにはいるのかもしれないけど、それはごく少数だと思いますよ。返信はしない方針なんですけど、DMにはすべてに目は通していて。同じ境遇で子育てをしている同世代からの連絡がいちばん多いので、ファンというよりもママ友みたいな感覚かもしれないです。

――今後もお子さんたちとの生活の負担にならない程度のスタンスで、投稿を続けていくことになるんでしょうか。

井口：そうですね。まずは子育て優先で、今回の取材のような依頼も「子供を連れていってもいいですか？」と確認してからお引き受けすると思いますし。今後もSNSやインフルエンサー活動優先で生きることはないと思いますし、あくまで専業主婦の息抜きというか、趣味感覚で気楽に続けていけたらと思います。

（文・取材＝西廣智一）