¡ÈËÞ¿Í¥·¥§¥Õ·³ÃÄ¡Évs¡ÈÅ´¿Í¥·¥§¥Õ¡É ¥ª¥à¥Ï¥ä¥·ÂÐ·è¤ò¾¾²¼Þ«Ê¿¤¬¸«ÆÏ¤±¤ë¡ª¡ÈÅ´¿Í¡É¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥¢ËþºÜ¤Î»þÃ»¥Æ¥¯ÈäÏª
ÌÀÆü9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ë7»þ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤Ï¡Ö¥´¥Á¡×¤È¡ÖÎÁÍý»þ´Ö¥Ï¥ó¥Ç¥Þ¥Ã¥Á¡×¤Î2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡£
¡ÖÎÁÍý»þ´Ö¥Ï¥ó¥Ç¥Þ¥Ã¥Á¡×¤Ç¤Ï¡¢²¬Â¼Î´»Ë¡Ê¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡Ë¡¦Ä¹Ã«Àî²íµª¡Ê¶Ó¸ñ¡Ë¡¦¼ò°æµ®»Î¡Ê¥¶¡¦¥Þ¥ß¥£¡Ë¤Î¡ÈËÞ¿Í¥·¥§¥Õ·³ÃÄ¡É¤¬¡¢¥×¥í¤ÎÎÁÍý¿Í¤ËÄ©¤à¡£¸«ÆÏ¤±¤ë¥²¥¹¥È¤Ï1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¾¾²¼Þ«Ê¿¡¢²òÀâ¤ÏÊ¿Ìî¥ì¥ß»á¡¢ÏÂÅÄÌÀÆü¹á»á¡£º£²ó¤ÎÅ´¿Í¥·¥§¥Õ¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É2025¡×¤ÇÁª¹Í°÷¤¬¤ª´«¤á¤¹¤ë¥»¥ì¥¯¥Æ¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖLA BONNE TABLE¡×¤ÎÃæÂ¼ÏÂÀ®¥·¥§¥Õ¡£ÆóÅÙÌÜ¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¶¯¥¥ã¥é¤Ç¡¢Á°²ó¤Ï¥É¥ê¥¢ÂÐ·è¤Ç¼«¿®Ëþ¡¹¤Î»þÃ»¥Æ¥¯¤òÈäÏª¡£°µÅÝÅª¤Ê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¤¬º£²ó¤Ï¡©
º£²ó¤ÎÂÐ·è¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡È¥ª¥à¥Ï¥ä¥·¡É¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿²¬Â¼¤Ï¡Ö´ê¤Ã¤¿¤ê¤«¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¡ª²¿¤Ç¤âºÇ¶á¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Îºî¤êÊý¤ò¸«¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÊ¿Ìî»á¤¬¡Ö»þ´Ö¤È¤ª¶â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤«¤éÀäÂÐÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¡¢¾¾²¼¤«¤é¤Ï¡ÖÃ¯¤ÎÌÜ¤Ë¤âÌÀ¤é¤«¤ÊËÞ¿Í¤Î¾¡Íø¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¡õ¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤ÎÄ´Íý¤Ë»È¤¨¤ë»þ´Ö¤ÏËÞ¿Í75Ê¬¡¢Å´¿Í30Ê¬¡£Í½»»¤ÏËÞ¿Í10,000±ß¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ´¿Í¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î1,000±ß¡£¼Ñ¹þ¤ß¤Ë»þ´Ö¤Î¤«¤«¤ë¥ª¥à¥Ï¥ä¥·¤ÏÅ´¿Í¤ËÉÔÍø¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤ë¤³¤È¤À¤±¤¬¿´ÇÛ¤ÇÎÁÍý¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢Çã¤¤½Ð¤·¤Ë½Ð¤¿ËÞ¿Í¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢´Î¿´¤Î¥½¡¼¥¹¤¬¡ÖÃã¿§¤¤¡×¤³¤È¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¥ª¥à¥Ï¥ä¥·¤ËÉ¬Í×¤Ê¿©ºà¤òÇã¤¤¤½¤Ó¤ì¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¼º¾Ð¡£¤½¤·¤Æ¥ì¥·¥Ô¤¬Æ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²¬Â¼¤Î»Ø¼¨¤ò¼ò°æ¤¬´°Á´¤ËÌµ»ë¤·¡¢¤Þ¤¿¤âÃç´Ö³ä¤ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤Î¼ò°æ¤Îºî¤ë¥½¡¼¥¹¤Ë¤Ï¾¾²¼¤âÇú¾Ð⁉
°ìÊý¡¢½½Ê¬¤Ê¼Ñ¹þ¤ß»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Å´¿Í¡£ÏÂÅÄ»á¤â¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£ÆÚÆù¤È¥È¥Þ¥È´Ì¤òÇã¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊä¤¦¤Î¤«¡©¤·¤«¤·Å´¿Í¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊÄ´Íý¤Ë¾¾²¼¤Ï¡ÖµÞ¤Ë¤ªÊ¢¤¬¤¹¤¤¤Æ¤¤¿¡×¡Ö»þ´Ö¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤âÃúÇ«¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ë»þÃ»Èëµ»¤âÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÞ¿Í¥Á¡¼¥à¤ÎÇã¤¤ÊªÃæ¤Ë¤ÏÅ´¿Í¤¬¥×¥í¤Î¶Ì¤Í¤®¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Î»þÃ»µ»¤òÈäÏª¡ª¤³¤ì¤Ë¤ÏÊ¿Ìî»á¡¢ÏÂÅÄ»á¤â¶Ã¤¯¡£¡Ö¤°¤ë¥Ê¥¤¡×¤Ç´öÅÙ¤âÊñÃú¤µ¤Ð¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¾¾²¼¤â¿¨È¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡©
¤½¤·¤ÆÅ´¿Í¼«¤é¡Ö´ñÀ×¤¬µ¯¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤½¤ÎÌ£¤È¤Ï¡©¤·¤«¤·¼«¿®Ëþ¡¹¤ÎËÞ¿Í¥Á¡¼¥à¤Î¥ª¥à¥Ï¥ä¥·¤â¹âÉ¾²Á¡ª²Ì¤¿¤·¤Æ¾¡Íø¤òÄÏ¤à¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©