º´Æ£·ò¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡¦»ÖÂº½ß¡¦¿ûÅÄ¾Úö¤È¤Î¿©»ö²ñÆ°²è¤ò¸ø³«¡¡¹â³Û²ñ·×¤ò¤«¤±¤Æ¶â³ÛÍ½ÁÛ¥Ð¥È¥ë¤â
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº´Æ£·ò¤¬9·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥Ãç´Ö¤ÈÍ¼¿©¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¦¤ïー¤¹¤²¤¨¡ª¡×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¶ÃØ³¤·¤¿º´Æ£·ò¤Î¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¼«Âð
¡¡º´Æ£¤Ï¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥é¥¹¥Ïー¥È¡Ù¡ÊNetflix¡Ë¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¿©»ö¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤â¡¢¤½¤Î¶¦±é¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ïº´Æ£¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡¢»ÖÂº½ß¡¢¿ûÅÄ¾Úö¡£¿©»ö¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÁ°¸åÊÔ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡4¿Í¤Ï¸Ä¼¼¤ÎÅ¹ÊÞ¤ËË¬¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥«¥ËÆþ¤ê³¤Á¯Ð§¤Ê¤É¹ë²Ú¤Ê¥á¥Ë¥åー¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤Æ¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö¤¦ー¤ï¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦ÌµÍý¤À¤¼¡×¤ÈÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê³¤Á¯Ð§¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸«¤»¡¢¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡¿©»ö¤Î¤ª²ñ·×¤Ï¶â³Û¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ1ÈÖ³°¤·¤¿¿Í¤¬Ê§¤¦¤È¤¤¤¦¡Ö¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹ç·×¶â³Û¤òÍ½ÁÛ¡£º£²ó¤Ï17ÉÊÃíÊ¸¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢º´Æ£¤Ï21Ëü6000±ß¡¢Ä®ÅÄ¤Ï16Ëü4000±ß¡¢»ÖÂº¤Ï14Ëü8000±ß¡¢¿ûÅÄ¤Ï14Ëü5000±ß¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤ª²ñ·×¤Ïº´Æ£¤¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£º´Æ£¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡ª¡×¡Ö¤¯¤½¤Ã¡×¤È²ù¤·¤¬¤ê¡¢¤Û¤«3¿Í¤Ï¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ëÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£¤ª²ñ·×¤Ï17Ëü1600±ß¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¿ûÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤ªÅ¹¤À¤ï¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥ª¥â¥í¤¤¡×¡ÖÏÂ¤ß¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¸þ¸¶¹¯ÂÀ¡Ë