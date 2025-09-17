¡Ö¥µ¥¤¥ó²ñ0¿Í¡×¤ÇÂç¥Ð¥º¤ê¡ªº£¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¸¥ç¥¤¥Þ¥óÃÓÃ«¤Ë¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿
Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÃË¡¦¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¤µ¤ó¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ý¿Í¤Ë¡Ö¹¬¤»¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤Þ¤¯¤ëYouTube¤Î¿Íµ¤´ë²è¤¬¡¢¡Ø¹¬¤»¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«? ¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¤È14¿Í¤Î·Ý¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÂÔË¾¤Î½ñÀÒ²½¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¤µ¤ó¤È¡Ö¹¬¤»¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÂÐÃÌ
ËÜµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¤Î½ñÀÒ¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¡£º£²ó¤Ï¥¸¥ç¥¤¥Þ¥óÃÓÃ«¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÃÌ¤«¤é¡£·ÝÎò22Ç¯´Ö¤Î¹¬¤»ÅÙ¿ô¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ª
¢£²ò»¶¤ò»×¤¤¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡¢ÁêÊý¤Î¸ÀÍÕ
ÃÓÃ«¡§2008Ç¯¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤Æ½ù¡¹¤Ë»Å»ö¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢2011Ç¯¤Ç¹¬¤»ÅÙ¤Ï10¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤È¤«¡£¤½¤³¤Ç30ºÐ¤ò·Þ¤¨¡¢¹âÌÚ¤¬·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤Î»þ¤Ë²ñµÄ¼¼¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖµëÎÁ¤Ï4¡Á5Ëü¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¿©¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¤¢¤ì¤À¤Ã¤¿¤é²ò»¶¤·¤è¤¦¤«¡×¤Ã¤Æ¡£
¾®ÅÄ¡§¤Á¤ç¤¦¤É²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë30ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¹âÌÚ¤¯¤ó¤Ï¡©
ÃÓÃ«¡§¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©»Å»ö³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤¬¡Ö³Ú¤·¤¤¤±¤É¤ª¶â¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¤É¤¦¤¹¤ó¤Î¡©»Ò¤É¤â¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤ª¶â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢¤³¤Î»Å»ö¡£¥é¥Ã¥×¤È¤«¥³¥ó¥È¤È¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ºî¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦°ì²ó´èÄ¥¤í¤¦¤è¡×¤Æ¡£
¾®ÅÄ¡§¤Û¤ª¡ª
ÃÓÃ«¡§¤½¤ì¤ÇËÍ¡Ö·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤ä¤Ä¤¬¤½¤ì¸À¤¨¤ë¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¡£¹âÌÚ¤ÎÍê¤â¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤í¤¦¤È¡£
¾®ÅÄ¡§¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤ä¤Ê¡£¤½¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î»þ¤Ë¹âÌÚ¤¯¤ó¤¬¡Ö¼¤á¤è¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é¼¤á¤Æ¤¿¡©
ÃÓÃ«¡§¼¤á¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¥Ð¥¤¥È¤·¤Ê¤¬¤éÂ³¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£2011Ç¯¡¢2012Ç¯¤Ï±Ä¶È¤â¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡£Çä¤ì¤Ã»Ò·Ý¿Í¤È°ì½ï¤Î±Ä¶È¤À¤ÈËÍ¤é¤Î½ÐÈÖ¤¬Àè¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤é¤¬ÉñÂæ¤Ë½Ð¤Æ¤â¡Ö¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ó¤Ç¾Ð¤¦¤Î¥À¥µ¤¤¤è¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶õµ¤¤¬¿¡¤¨¤Ê¤¤¡£
¾®ÅÄ¡§¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É(¾Ð)¡£
ÃÓÃ«¡§ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¶õµ¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¤Ç¤â¡¢¼þ¤ê¤«¤é°ìÈ¯²°¤Ã¤Æ¥¤¥¸¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¼è¤ì¤ë»þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Îµ¢¤êÆ»¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ó¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤ÎÀ¼¤òÁý¤ä¤»¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢±Ä¶È¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯1°Ì¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¾®ÅÄ¡§±Ä¶È¥Í¥¿¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Í¡£
ÃÓÃ«¡§¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¾å¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¾®ÅÄ¡§±Ä¶È¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤½¤Î»þ´ü¤Ï¡¢¹¬¤»ÅÙ¿ô¤Ç¸À¤¦¤È¡©
ÃÓÃ«¡§¤Þ¤À40¤È¤«¤«¤Ê¡£¤ä¤Ã¤ÑµëÎÁ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£
¾®ÅÄ¡§±Ä¶È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤±¤ÉµëÎÁ¾¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î5Ç¯¤âÆ±¤¸¾õ¶·¤ä¤ó¡£¤Ç¤â¡¢5Ç¯ÌÜ¤Þ¤Ç¤Ï¹¬¤»ÅÙ80¤ä¤Ã¤¿¡£¤³¤Î°ã¤¤¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤ó¡©
ÃÓÃ«¡§ºÇ½é¤Î5Ç¯¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¾å¸þ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ö¤³¤ÎÀè¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´üÂÔ´¶¤âÂç¤¤¤¡£¤Ç¤â¡¢2012Ç¯¤Î²¶¤é¤Ã¤Æ²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£
¾®ÅÄ¡§¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¡ª¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¹¬¤»¤Ã¤Æ¡Ö³ÑÅÙ¡×¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤¸¤ã¡©¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡£0¡Á100¤Î¿ô»ú¤Ê¤ó¤Æ´Ø·¸¤Ê¤¯¤Æ¡¢99¤Ç¤âÌð°õ¤¬²¼¸þ¤¤Ê¤éÉÔ¹¬¡¢0¤Ç¤âÌð°õ¤¬¾å¸þ¤¤Ê¤é¹¬¤»¡£
ÃÓÃ«¡§³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£²¼¤¬¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ï²¿¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢²¼¤ê¤º¤Ë°ã¤¦»³¤â¤¦°ì²óÅÐ¤ë¿Í¡¢¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï¿ÍÀ¸³Ú¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÅÄ¡§¤ï¤«¤ë¡£
ÃÓÃ«¡§Ä©Àï¤·Â³¤±¤ë¿Í¤¬¹¬¤»¤Ê¤Î¤«¤â¤Ç¤¹¤Í¡£¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¿Í¡£
¾®ÅÄ¡§¤¢¡¼¡¢°ÂÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ä©Àï¤Í¡£
¢£¡Ö¥µ¥¤¥ó²ñ0¿Í¡×¤òµ¡¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿
ÃÓÃ«¡§¤½¤·¤Æ2014Ç¯¤Î8·î3Æü¤Ëµ¯¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¥µ¥¤¥ó²ñ0¿Í¡×¡£
¾®ÅÄ¡§¤â¤¦10Ç¯¤Ë¤Ê¤ó¤Î!?ÅÁÀâ¤Î¼Ì¿¿¤Í¡£
ÃÓÃ«¡§¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Ä®ÅÄ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÖÀ°Íý·ô50ËçÇÛ¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÃ¯¤âÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¹âÌÚ¤¬X(Åö»þ¤ÎTwitter)¤Ë¾è¤Ã¤±¤¿¤é¥Ð¥º¤Ã¤¿¡£
¾®ÅÄ¡§¥Ð¥º¤ë¤ä¤í¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ó¡£
ÃÓÃ«¡§¤³¤ì¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£·Ý¿Í¤µ¤ó¤âËÍ¤é¤ò¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾®ÅÄ¡§¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤ä¤í¡¼¡£
ÃÓÃ«¡§¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö°ìÈ¯²°¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥¸¤ê¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ö¥µ¥¤¥ó²ñ0¿Í¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬1¸ÄÁý¤¨¤¿¡£
¾®ÅÄ¡§°ìÈ¯²°¤Ã¤Æ¡¢·Ý¿Í¤ÏÂº·É¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡£°ìÈ¯²°¥¤¥¸¤ê¤¬ç¥¤ËÍî¤Á¤Ò¤ó·Ý¿Í¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡Ö¥µ¥¤¥ó²ñ0¿Í¡×¤Ï¤½¤Ã¤Á¤¬Æ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤ÁÇºà¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡£
ÃÓÃ«¡§¤½¤ÎÇ¯¤Ï¡Ö0¿Í¡×¤ò¥¤¥¸¤ë¤è¤¦¤Ê±Ä¶È¤¬¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö²Ö²ÐÂç²ñ¤Î5»þ´ÖÁ°¤Ë±Ä¶È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤«¡Ö¥é¥¸¥ª¤Î¸ø³«À¸ÊüÁ÷¤Ç½¸¤Þ¤ë¿Í0¿Í¡×¤È¤«¡£
¾®ÅÄ¡§¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢½ù¡¹¤ËÉü³è¤·¤Æ¤¤¤¯¡©
ÃÓÃ«¡§2014Ç¯¤Ç50¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤½¤Îº¢¤Ë°ìÈ¯²°¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
¾®ÅÄ¡§¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡Ù¤Î¡Ö¥Ñ¥¯¤ê¤¿¤¤-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ä¤Ã¤±¡©
ÃÓÃ«¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤¤¤Ä¡¼¡ª¡×¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬2015Ç¯¤°¤é¤¤¡£¤¢¤ÈM-1¤Î3²óÀï¤Ç¼«µÔ¤ÎÌ¡ºÍ¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ë¥¦¥±¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¹¥¤¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¡Ö¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ó¤Ã¤Æº£¤ª¤â¤·¤í¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¾®ÅÄ¡§¤Û¡¼¡ªHG¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¡Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Û¤¦·Ý¿Í¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬º£¤Ï¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢CM¤â½Ð¤Æ¡ØÍµÈ¥¼¥ß¡Ù¤ÎÂç¿©¤¤¤Ç¤â¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¤Æ¡£º£¤¬ÃÓÃ«¤¯¤ó¤ÎºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£
ÃÓÃ«¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢º£¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡£¤Ç¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¹¬¤»¡×¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¾®ÅÄ¡§¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©
ÃÓÃ«¡§¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢µÕ¤Ë¤³¤ì¤ò¤É¤¦¤Ë¤«°Ý»ý¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£50ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È¤«¡£³Ú¤·¤¤¤±¤ÉÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤Þ¤À¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ëºÇÃæ¤Ç¤¹¡£
¾®ÅÄ¡§³Î¼Â¤Ê²¿¤«¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´¶³Ð¤«¡£º£¸½ºß¤Î¹¬¤»ÅÙ¿ô¤Ï¡©
ÃÓÃ«¡§85¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¾®ÅÄ¡§¤ª¡¼¡ª¤Û¤Ê¡¢·ÝÎò22Ç¯¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹âÅÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¡©
ÃÓÃ«¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤¬°ìÈÖ½¼¼Â¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ö¹¬¤»¡×¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆü¤ÏË¬¤ì¤ë¤Î¤«¡©º£¸å¤ÎÂÐÃÌ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¤µ¤ó¤È¡Ö¹¬¤»¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÂÐÃÌ
ËÜµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¤Î½ñÀÒ¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¡£º£²ó¤Ï¥¸¥ç¥¤¥Þ¥óÃÓÃ«¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÃÌ¤«¤é¡£·ÝÎò22Ç¯´Ö¤Î¹¬¤»ÅÙ¿ô¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ª
¢£²ò»¶¤ò»×¤¤¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡¢ÁêÊý¤Î¸ÀÍÕ
ÃÓÃ«¡§2008Ç¯¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤Æ½ù¡¹¤Ë»Å»ö¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢2011Ç¯¤Ç¹¬¤»ÅÙ¤Ï10¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤È¤«¡£¤½¤³¤Ç30ºÐ¤ò·Þ¤¨¡¢¹âÌÚ¤¬·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤Î»þ¤Ë²ñµÄ¼¼¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖµëÎÁ¤Ï4¡Á5Ëü¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¿©¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¤¢¤ì¤À¤Ã¤¿¤é²ò»¶¤·¤è¤¦¤«¡×¤Ã¤Æ¡£
¾®ÅÄ¡§¤Á¤ç¤¦¤É²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë30ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¹âÌÚ¤¯¤ó¤Ï¡©
ÃÓÃ«¡§¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©»Å»ö³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤¬¡Ö³Ú¤·¤¤¤±¤É¤ª¶â¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¤É¤¦¤¹¤ó¤Î¡©»Ò¤É¤â¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤ª¶â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢¤³¤Î»Å»ö¡£¥é¥Ã¥×¤È¤«¥³¥ó¥È¤È¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ºî¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦°ì²ó´èÄ¥¤í¤¦¤è¡×¤Æ¡£
¾®ÅÄ¡§¤Û¤ª¡ª
ÃÓÃ«¡§¤½¤ì¤ÇËÍ¡Ö·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤ä¤Ä¤¬¤½¤ì¸À¤¨¤ë¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¡£¹âÌÚ¤ÎÍê¤â¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤í¤¦¤È¡£
¾®ÅÄ¡§¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤ä¤Ê¡£¤½¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î»þ¤Ë¹âÌÚ¤¯¤ó¤¬¡Ö¼¤á¤è¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é¼¤á¤Æ¤¿¡©
ÃÓÃ«¡§¼¤á¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¥Ð¥¤¥È¤·¤Ê¤¬¤éÂ³¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£2011Ç¯¡¢2012Ç¯¤Ï±Ä¶È¤â¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡£Çä¤ì¤Ã»Ò·Ý¿Í¤È°ì½ï¤Î±Ä¶È¤À¤ÈËÍ¤é¤Î½ÐÈÖ¤¬Àè¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤é¤¬ÉñÂæ¤Ë½Ð¤Æ¤â¡Ö¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ó¤Ç¾Ð¤¦¤Î¥À¥µ¤¤¤è¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶õµ¤¤¬¿¡¤¨¤Ê¤¤¡£
¾®ÅÄ¡§¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É(¾Ð)¡£
ÃÓÃ«¡§ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¶õµ¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¤Ç¤â¡¢¼þ¤ê¤«¤é°ìÈ¯²°¤Ã¤Æ¥¤¥¸¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¼è¤ì¤ë»þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Îµ¢¤êÆ»¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ó¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤ÎÀ¼¤òÁý¤ä¤»¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢±Ä¶È¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯1°Ì¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¾®ÅÄ¡§±Ä¶È¥Í¥¿¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Í¡£
ÃÓÃ«¡§¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¾å¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¾®ÅÄ¡§±Ä¶È¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤½¤Î»þ´ü¤Ï¡¢¹¬¤»ÅÙ¿ô¤Ç¸À¤¦¤È¡©
ÃÓÃ«¡§¤Þ¤À40¤È¤«¤«¤Ê¡£¤ä¤Ã¤ÑµëÎÁ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£
¾®ÅÄ¡§±Ä¶È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤±¤ÉµëÎÁ¾¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î5Ç¯¤âÆ±¤¸¾õ¶·¤ä¤ó¡£¤Ç¤â¡¢5Ç¯ÌÜ¤Þ¤Ç¤Ï¹¬¤»ÅÙ80¤ä¤Ã¤¿¡£¤³¤Î°ã¤¤¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤ó¡©
ÃÓÃ«¡§ºÇ½é¤Î5Ç¯¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¾å¸þ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ö¤³¤ÎÀè¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´üÂÔ´¶¤âÂç¤¤¤¡£¤Ç¤â¡¢2012Ç¯¤Î²¶¤é¤Ã¤Æ²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£
¾®ÅÄ¡§¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¡ª¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¹¬¤»¤Ã¤Æ¡Ö³ÑÅÙ¡×¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤¸¤ã¡©¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡£0¡Á100¤Î¿ô»ú¤Ê¤ó¤Æ´Ø·¸¤Ê¤¯¤Æ¡¢99¤Ç¤âÌð°õ¤¬²¼¸þ¤¤Ê¤éÉÔ¹¬¡¢0¤Ç¤âÌð°õ¤¬¾å¸þ¤¤Ê¤é¹¬¤»¡£
ÃÓÃ«¡§³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£²¼¤¬¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ï²¿¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢²¼¤ê¤º¤Ë°ã¤¦»³¤â¤¦°ì²óÅÐ¤ë¿Í¡¢¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï¿ÍÀ¸³Ú¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÅÄ¡§¤ï¤«¤ë¡£
ÃÓÃ«¡§Ä©Àï¤·Â³¤±¤ë¿Í¤¬¹¬¤»¤Ê¤Î¤«¤â¤Ç¤¹¤Í¡£¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¿Í¡£
¾®ÅÄ¡§¤¢¡¼¡¢°ÂÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ä©Àï¤Í¡£
¢£¡Ö¥µ¥¤¥ó²ñ0¿Í¡×¤òµ¡¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿
ÃÓÃ«¡§¤½¤·¤Æ2014Ç¯¤Î8·î3Æü¤Ëµ¯¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¥µ¥¤¥ó²ñ0¿Í¡×¡£
¾®ÅÄ¡§¤â¤¦10Ç¯¤Ë¤Ê¤ó¤Î!?ÅÁÀâ¤Î¼Ì¿¿¤Í¡£
ÃÓÃ«¡§¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Ä®ÅÄ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÖÀ°Íý·ô50ËçÇÛ¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÃ¯¤âÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¹âÌÚ¤¬X(Åö»þ¤ÎTwitter)¤Ë¾è¤Ã¤±¤¿¤é¥Ð¥º¤Ã¤¿¡£
¾®ÅÄ¡§¥Ð¥º¤ë¤ä¤í¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ó¡£
ÃÓÃ«¡§¤³¤ì¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£·Ý¿Í¤µ¤ó¤âËÍ¤é¤ò¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾®ÅÄ¡§¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤ä¤í¡¼¡£
ÃÓÃ«¡§¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö°ìÈ¯²°¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥¸¤ê¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ö¥µ¥¤¥ó²ñ0¿Í¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬1¸ÄÁý¤¨¤¿¡£
¾®ÅÄ¡§°ìÈ¯²°¤Ã¤Æ¡¢·Ý¿Í¤ÏÂº·É¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡£°ìÈ¯²°¥¤¥¸¤ê¤¬ç¥¤ËÍî¤Á¤Ò¤ó·Ý¿Í¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡Ö¥µ¥¤¥ó²ñ0¿Í¡×¤Ï¤½¤Ã¤Á¤¬Æ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤ÁÇºà¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡£
ÃÓÃ«¡§¤½¤ÎÇ¯¤Ï¡Ö0¿Í¡×¤ò¥¤¥¸¤ë¤è¤¦¤Ê±Ä¶È¤¬¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö²Ö²ÐÂç²ñ¤Î5»þ´ÖÁ°¤Ë±Ä¶È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤«¡Ö¥é¥¸¥ª¤Î¸ø³«À¸ÊüÁ÷¤Ç½¸¤Þ¤ë¿Í0¿Í¡×¤È¤«¡£
¾®ÅÄ¡§¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢½ù¡¹¤ËÉü³è¤·¤Æ¤¤¤¯¡©
ÃÓÃ«¡§2014Ç¯¤Ç50¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤½¤Îº¢¤Ë°ìÈ¯²°¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
¾®ÅÄ¡§¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡Ù¤Î¡Ö¥Ñ¥¯¤ê¤¿¤¤-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ä¤Ã¤±¡©
ÃÓÃ«¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤¤¤Ä¡¼¡ª¡×¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬2015Ç¯¤°¤é¤¤¡£¤¢¤ÈM-1¤Î3²óÀï¤Ç¼«µÔ¤ÎÌ¡ºÍ¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ë¥¦¥±¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¹¥¤¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¡Ö¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ó¤Ã¤Æº£¤ª¤â¤·¤í¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¾®ÅÄ¡§¤Û¡¼¡ªHG¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¡Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Û¤¦·Ý¿Í¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬º£¤Ï¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢CM¤â½Ð¤Æ¡ØÍµÈ¥¼¥ß¡Ù¤ÎÂç¿©¤¤¤Ç¤â¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¤Æ¡£º£¤¬ÃÓÃ«¤¯¤ó¤ÎºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£
ÃÓÃ«¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢º£¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡£¤Ç¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¹¬¤»¡×¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¾®ÅÄ¡§¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©
ÃÓÃ«¡§¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢µÕ¤Ë¤³¤ì¤ò¤É¤¦¤Ë¤«°Ý»ý¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£50ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È¤«¡£³Ú¤·¤¤¤±¤ÉÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤Þ¤À¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ëºÇÃæ¤Ç¤¹¡£
¾®ÅÄ¡§³Î¼Â¤Ê²¿¤«¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´¶³Ð¤«¡£º£¸½ºß¤Î¹¬¤»ÅÙ¿ô¤Ï¡©
ÃÓÃ«¡§85¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¾®ÅÄ¡§¤ª¡¼¡ª¤Û¤Ê¡¢·ÝÎò22Ç¯¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹âÅÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¡©
ÃÓÃ«¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤¬°ìÈÖ½¼¼Â¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ö¹¬¤»¡×¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆü¤ÏË¬¤ì¤ë¤Î¤«¡©º£¸å¤ÎÂÐÃÌ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£