「もう圧迫感にサヨナラ」。耳を塞がず、高音質を楽しめるBOSEのオープンイヤホン #Amazonセール
Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。
本日2025年9月17日は、耳をふさがずにリアルな音楽体験を実現できる、BOSE（ボーズ）の「Ultra Open Earbuds」がお得に登場しています。
耳をふさがずにリアルな音楽体験を実現。BOSEのオープンイヤー型イヤホン「Ultra Open Earbuds」が20％オフ！
耳をふさがずに高音質のプライベートサウンドを楽しめる、BOSE（ボーズ）の「Ultra Open Earbuds」が20％オフのタイムセール特価で販売中。周囲の音をキャッチできる安心感と快適な装着性で、日常に自然と溶け込む新感覚イヤホンがお買い得です。
BOSEの「Ultra Open Earbuds」は、耳をふさがずに装着する“オープンイヤー”デザインを採用。周囲の環境音を自然に取り込みながら音楽を楽しめるので、通勤中や街中の移動、エクササイズ中でも安心して使用できます。
独自のOpenAudioテクノロジーにより、オープンイヤーでも豊かな低音とクリアなサウンドを実現。耳道をふさがないため、長時間装着しても圧迫感や疲れが少ないのも特徴です。
また、イマーシブオーディオを搭載した空間オーディオに対応し、まるで目の前でライブ演奏が広がるような立体的な音場を体験できます。
快適性・耐水性・長時間再生バッテリーで日常使いにフィット
「Ultra Open Earbuds」は、ソフトなシリコン製ヒンジが耳に優しくフィットし、快適で安定した装着感を実現。IPX4等級の防滴性能を備えており、汗や雨にも強いためワークアウトやランニングにもぴったりです。
バッテリーは最大7.5時間再生、付属ケースと合わせれば合計約19.5時間使用できます。3サイズのイヤーフックが付属していて、自分の耳に合ったフィット感に調整できるのも嬉しいポイント。日常のあらゆるシーンにマッチする設計です。
耳を解放しながらもBOSEサウンドを楽しめる｢Ultra Open Earbuds｣。運動中に音楽やポッドキャストを聴きたい人や、通勤や通学など移動中の安全性を確保しながら音楽を楽しみたい人にオススメのアイテムです。
なお、上記の表示価格は2025年9月17日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。
