山形県では、前線や暖かく湿った空気の影響により、大雨となる所がある見込みです。１８日夕方にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

［気象概況］

前線が華中から日本海を通って、東北地方にのびています。前線は、１８日にかけて、東日本に南下するでしょう。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、東北地方は大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。

このため、山形県では、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。雨雲が予想より発達した場合や同じ所に停滞した場合には、警報級の大雨となる可能性があります。





［雨の実況］降り始め（１７日００時）から１７日１６時までの降水量（アメダスによる速報値）西川町大井沢 ７９．０ミリ大蔵村肘折 ６１．０ミリ鶴岡市荒沢 ４６．５ミリ

［雨の予想］



１７日に予想される１時間降水量は多い所で、

村山 ３０ミリ

置賜 ３０ミリ

庄内 ３０ミリ

最上 ３０ミリ

１８日に予想される１時間降水量は多い所で、

村山 ３０ミリ

置賜 ３０ミリ

庄内 ３０ミリ

最上 ３０ミリ

１７日１８時から１８日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

村山 ８０ミリ

置賜 ８０ミリ

庄内 ８０ミリ

最上 ８０ミリ



［防災事項］

山形県では、１８日夕方にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。