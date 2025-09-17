リーズ田中碧が次節のウルブス戦に出場か。前節はベンチ入りも出番なし、現地メディアが見解「復帰する可能性が高い」
リーズに所属する日本代表MF田中碧について現地メディアが言及した。
リーズで２シーズン目を迎えている田中は今季、３季ぶりに１部復帰を果たしたチームでプレミアリーグに初挑戦。エバートンとの開幕にはフル出場して１−０の勝利に大きく貢献したものの、続くアーセナル戦（０−５）では膝を痛めて途中交代。戦線離脱を余儀なくされた。
それでも13日のフルアム戦（０−１）にベンチ入り。最後まで出番は訪れなかったものの、同メディアは田中の復帰について次のような見方を示している。
「タナカはフルアム戦には出場こそなかったものの、ベンチ入りしたことから、次節のウルブス戦で復帰する可能性が高い」
敵地でのウォルバーハンプトン戦は日本時間で20日の23時にキックオフ予定。ここまでの開幕３戦で１分２敗と16位に沈んでいるリーズにとって、田中の復帰は朗報となりそうだが果たしてーー。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
