松下洸平、鉄人の調理に「急にお腹がすいてきた」。凡人シェフ軍団が作るソースに爆笑

松下洸平が、9月18日放送の『ぐるぐるナインティナイン』に出演する。

■松下洸平が1年ぶりにゲスト出演

この日のぐるナイは、好評の料理時間ハンデマッチと伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）＆桜田ひより参戦ゴチの2時間SP。

料理時間ハンデマッチでは岡村、長谷川雅紀（錦鯉）、酒井貴士（ザ・マミィ）の“凡人シェフ軍団”が、プロの料理人に挑む。見届けるゲストは、1年ぶりの登場となる松下洸平の他、解説は平野レミ、和田明日香。

今回の鉄人シェフは、2度目の登場となる強キャラで、ミシュランガイド2025で選考員がお勧めするセレクテッドレストランに選ばれた、フランス料理レストラン「LA BONNE TABLE」の中村和成シェフ。前回はドリア対決で自信満々の時短テクを披露し、圧倒的な勝利を飾ったが今回は？

■「誰の目にも明らかな凡人の勝利を見たい」（松下洸平）

今回の対決テーマは“オムハヤシ”。それを聞いた岡村は「願ったりかなったり」と自信満々。何でも最近テレビで“オムライス”の作り方を見たばかりだと言う。これには平野が「時間とお金いっぱいだから絶対美味しいのできる」と太鼓判を押し、松下からは「誰の目にも明らかな凡人の勝利を見たい」と期待がかかる。

スーパーでの買い出し＆キッチンでの調理に使える時間は凡人75分、鉄人30分。予算は凡人1万円に対して鉄人はたったの1,000円。煮込みに時間のかかるオムハヤシは鉄人に不利と思われるが、自転車に関するあることだけが心配で料理は問題ないと言う。

一方、買い出しに出た凡人は、肝心のソースが「茶色い」ことしかわからない。“オムライス”のことが気になり、“オムハヤシ”に必要な食材を買いそびれ、代わりに買ったものにスタジオは失笑。そしてレシピが頭に入っていると言う岡村の指示を酒井が完全に無視し、またも仲間割れが始まる。その酒井の作るソースに松下も爆笑!?

一方十分な煮込み時間がない鉄人。和田も「アイデアがないと難しい」と言う。豚肉とトマト缶を買うが、これでどのように補うのか？ しかし、鉄人の鮮やかな調理に松下は「急にお腹がすいてきた」と言い「時間ないなかでも丁寧」と感心する。さらに「マジで？」と声を上げる時短秘技も登場。凡人の買い物中には鉄人がプロの玉ねぎのみじん切りの時短技を披露。これには平野、和田も驚く。ぐるナイで幾度も包丁さばきを見せてきた松下も触発されるのか？

そして鉄人自ら「奇跡が起きた」というその味とは？ しかし自信満々の凡人のオムハヤシも高評価。果たして勝利を掴むのは？結果は、9月18日放送の『ぐるぐるナインティナイン』で。

■番組情報

日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』

09/18（木）19:00～21:00

出演者：ナインティナイン（岡村隆史 矢部浩之）

「ゴチになります!26」

増田貴久（NEWS）、小芝風花、高橋文哉、せいや（霜降り明星）、白石麻衣

VIP チャレンジャー：伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、桜田ひより

進行： 羽鳥慎一

「料理時間ハンデマッチ！鉄人シェフ vs 凡人シェフ軍団」

凡人シェフ：長谷川雅紀（錦鯉）、酒井貴士（ザ・マミィ）

鉄人シェフ：中村和成

見届け人：松下洸平、平野レミ、和田明日香

進行： 羽鳥慎一

