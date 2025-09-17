　17日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比70円安の4万4540円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万4790.38円に対しては250.38円安。出来高は1627枚となっている。

　TOPIX先物期近は3120ポイントと前日比5ポイント安、TOPIXの現物終値比は25.83ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 44540　　　　　 -70　　　　1627
日経225mini 　　　　　　 44545　　　　　 -65　　　 24079
TOPIX先物 　　　　　　　　3120　　　　　　-5　　　　2381
JPX日経400先物　　　　　 28060　　　　　 -45　　　　　88
グロース指数先物　　　　　 753　　　　　　+0　　　　　54
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース