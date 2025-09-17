日経225先物：17日19時＝70円安、4万4540円
17日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比70円安の4万4540円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万4790.38円に対しては250.38円安。出来高は1627枚となっている。
TOPIX先物期近は3120ポイントと前日比5ポイント安、TOPIXの現物終値比は25.83ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 44540 -70 1627
日経225mini 44545 -65 24079
TOPIX先物 3120 -5 2381
JPX日経400先物 28060 -45 88
グロース指数先物 753 +0 54
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
