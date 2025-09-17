中国スポーツメディアの直播吧によると、韓国サッカーメディアのBest Elevenはこのほど、サッカーのイタリア1部のクラブが「中国のメッシ」とも呼ばれる王諐棟（ワン・ユードン）（18）の獲得に関心を示していると報じた。

Best Elevenが「中国からの情報」として伝えたところによると、王が所属する浙江FCと青島西海岸の試合後、イタリア1部クラブの関係者が王の父親に接触した。王の父親は、すぐに回答せず、息子のスタメン出場機会を保障してくれるかを重点的に尋ね、「チームの主力になれなければ、欧州5大リーグに挑戦する意味は限られる」と語ったという。

王は2月に中国のフル代表に初選出され、3月25日のオーストラリア戦でフル代表デビューを果たし、6月10日のバーレーン戦でフル代表初得点を決めた。今月開催されたU-23（23歳以下）アジアカップ予選でも3試合で3得点（うち1点はPK）を挙げる活躍を見せた。

この報道について、中国のサッカーファンからは「できるだけ早く海外に挑戦したほうがいいと思う」「主力の立場は自分で勝ち取るもの」「あのメッシもバルサで控え選手から主力に成長した」「まずはオランダやベルギー、ポルトガルのリーグで試してみては？」などのコメントが寄せられた。（翻訳・編集/柳川）