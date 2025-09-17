主演・橋本将生（timelesz） 10 月 3 日（金）深夜 24 時 12 分放送スタート!ドラマ24『ひと夏の共犯者』主人公・巧巳と澪を取り巻くレギュラーキャスト9名を一挙解禁！刹那的で危うい夏の行方を示す、キービジュアルも公開！さらに、30秒トレーラーも解禁！

ドラマ24

主人公・巧巳と澪を取り巻くのは、友情、嫉妬、愛、そして疑念。

渦巻く人間模様を描き出すレギュラーキャスト9名を一挙解禁！

水の底から見つめる二人の眼差し-。

刹那的で危うい夏の行方を示す、キービジュアルも公開！

テレ東では、10月3日（金）から、ドラマ24「ひと夏の共犯者」（毎週金曜深夜24時12分～）を放送します。

原作は、「財閥復讐～兄嫁になった元嫁へ～」（テレ東）、「ディアマイベイビー～私があなたを支配するまで～」（テレ東）に続く、テレ東×アミューズクリエイティブスタジオが共同制作した完全オリジナルWEB漫画。

「最愛の推しは、殺人犯かもしれない…。」大学生の主人公・岩井巧巳が、推しのアイドル・片桐澪との夢のような同居生活を送るうちに、彼女の中にはもう１つの人格「眞希」がいることに気が付く…。巧巳は裏の顔である眞希に惹かれるようになり、彼女のために全てを捧げ“共犯”となる道を選ぶ。「最愛の推し」を守るため、自らの手を汚しながらも墜ちていく男の逃避行ラブサスペンスを連続ドラマ化します。

主人公の岩井巧巳役を橋本将⽣（timelesz）、２つの人格を持つヒロイン・片桐澪／眞希役を恒松祐里が演じることは既報の通りですが、ふたりを取り巻き物語を揺さぶっていくレギュラーキャストを一挙に解禁します！

人気ミュージシャン・海斗の殺人事件、さらに澪の失踪事件を追うベテラン刑事・塔堂雅也役を演じるのは、ドラマ「恋は闇」（日本テレビ）や映画「長崎―閃光の影で―」などの作品に出演し、ベテラン俳優ならではの深みのある演技で存在感を放つ萩原聖人。海斗殺害の事件と澪の失踪の関連にいち早く疑いの目を向け、真実を追い求める刑事を演じます。

塔堂の部下で、熱意あふれる刑事・三宅圭吾役を演じるのは、映画「アンダーニンジャ」やドラマ「夜の道標 -ある容疑者を巡る記録-」（WOWOW）など、幅広いジャンルの作品で存在感を示してきた実力派俳優・柾木玲弥。アイドルグループ・AMELの天瀬愛衣那の熱心なファンで、ある軽率な行動が捜査に予期せぬ影響を及ぼしていきます。

アイドルグループ・AMELのメンバー・天瀬愛衣那役を演じるのは、ドラマ「その着せ替え人形は恋をする」（MBS）では主演を務め、「御上先生」（TBS）や「初恋DOGS」（TBS）など話題作への出演が続く注目の若手俳優・永瀬莉子。澪との秘められた過去の関係から、彼女に強い執着心を抱くアイドルのメンバーを演じます。

巧巳の幼馴染でありながら、巧巳に淡い恋心を抱く千種モナ役には、映画「水の中で深呼吸」や「うみべの女の子」で主演を務めるなど多彩な役柄を自在に演じ分ける俳優・石川瑠華。元気で明るい一方で、心の奥は繊細な女の子を演じます。澪の影響で巧巳が危うい道に踏み出そうとしていることに気が付き、必死に止めようとします。

巧巳の大学の友人で、AMELの熱心なファン・水川翔太役は、ドラマ「シガテラ」（テレ東）や「ウイングマン」（テレ東）に出演し、のびのびとした演技が魅力的な丈太郎。ドラマオリジナルキャラクターの水川は、巧巳をAMELのライブへ誘い“推し活”のきっかけを作った張本人。良き理解者でありながら、次第に巧巳が危うい方向へ傾いていく姿を間近で見つめることになります。

さらにAMELのメンバーで澪に対し、嫉妬や反感を募らせる瑠奈役には秋澤美月。

AMELの最年少メンバーで無邪気な性格のエマ役には上原あまね。実際にアイドル活動の経験を持つ2人が加わり、澪役の恒松祐里、愛衣那役の永瀬莉子とともに、劇中アイドルグループ「AMEL」を結成しました。

今回の解禁では、このAMELの4人がそろった写真も公開！本編ではドラマオリジナル楽曲にあわせたライブシーンも撮影されており、まるで本物のアイドルグループさながらの姿が楽しめます。ドラマの世界を飛び出して、現実の“推し活”のような体験を視聴者に届ける、特別な仕上がりとなっています。

また、澪の私生活や事件をめぐる周囲の関係者には、今回の事件の発端となる人気アーティストで澪の恋人・新庄海斗役を浅野竣哉。そしてAMELの活動を裏から支えるマネージャー・末次役には飛永翼（ラバーガール）が名を連ねます。

個性豊かなキャラクターたちが織り成す人間模様は、巧巳と澪の関係をより複雑に、そして予測不能な方向へと導いていきます。友情や憧れ、嫉妬や疑念が交錯する中で、それぞれの立場から生まれる想いが重なり合い、物語はさらにスリリングに展開。豪華キャストの化学反応によって描かれる、テレ東が贈る危険で切ない逃避行ラブサスペンスにぜひご期待ください！！

本作の世界観を象徴するキービジュアルもあわせて解禁します！

水底に沈むように並ぶ巧巳と澪の姿は、幻想的な美しさと同時に、逃れられない刹那的な危うさを映し出しています。そこにいるのは純真無垢な澪なのか、それとももう１つの人格・眞希なのか-。

キャッチコピーに添えられた「君と底まで堕ちていく。」という言葉が示すように、巧巳と澪の夢のような共同生活はやがて罪と共犯へ変わっていく。ただのラブストーリーでは終わらない、危険で儚い世界観を一枚に凝縮したビジュアルにぜひご注目ください。

さらに！初回放送に先駆けて30秒トレーラーも解禁！

巧巳と澪の夏のある日の出会いから、推しのアイドルとの夢のような共同生活。そして、一緒に過ごす中で湧いてくる「彼女は殺人犯かもしれない」という疑念…。憧れが現実となった生活は、一瞬で危険な渦へと変わり、巧巳の心を翻弄していきます。

推しのアイドルへの高鳴る気持ちと、彼女への疑念の間で複雑に揺れ動く巧巳の心情を凝縮したティザーを公開！

雨の中で佇む澪、息をのむ巧巳の表情―。短い断片を積み重ねた映像は、次第に緊張感を増し、観る者を物語の渦へと引き込みます。ラストに映った“澪”のはずである彼女は一体誰なのか…？ぜひご覧ください！

【URL】

https://youtu.be/Y39Z3JfNCcw

≪出演者コメント≫

■萩原聖人/塔堂雅也役

警視庁捜査一課の刑事。寡黙でぶっきらぼうだが、根は優しい。海斗殺人事件の捜査をするうちに、澪の失踪との関連を疑う。過去に、ある事件での後悔を抱えており…。

【コメント】

塔堂雅也を演じます、萩原聖人です。今作はミステリーならではの魅力、連続ドラマならではの驚きや展開があり、その中で自分もさまざまな形で物語に深く関わっていきます。

塔堂は刑事で、職務に忠実でありながらも、人それぞれが抱える闇や重荷を彼自身も感じ続けている人物だと思うので、私自身も役と真摯に向き合いながら演じていきたいと思います。

まだ暑さの残る時期に、少しヒヤリとしながら手に汗握って楽しんでいただける作品になると思いますので、ぜひご期待ください。

■柾木玲弥/三宅圭吾役

警視庁捜査一課所属の若手刑事。塔堂の相棒であり、AMEL愛衣那のファン。今時の若者風だが、実は準キャリアのエリート。

【コメント】

三宅圭吾を演じます、柾木玲弥です。初めて台本を読んだ時、今後の展開が気になり過ぎて、どんどん読み進めたことを今でも覚えています。三宅は途中なにしてんねん！と、思う場面もありますが、どこか憎めない、愛されるキャラクターです。

沙嶋という土地で描かれた一夏の物語。台本や原作で想像した景色が、映像として表現されることが、自分自身もとても楽しみですし、一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。

■永瀬莉子/天瀬愛衣那役

AMELのメンバーで、メンバーカラーは赤。澪との秘められた過去の関係から、彼女に強い執着心を抱いている。

【コメント】

「ひと夏の共犯者」というタイトルから想像を膨らませながら台本を読み進めましたが、ストーリーが進むにつれて犯人が誰なのか何が起きたのか、私自身も展開にハラハラしてしまいました。

私演じる天瀬愛衣那はAMELのメンバー澪に対して執着している部分があり、笑顔の裏で何を考えているのか、ミステリアスで放って置けない存在です。このような小悪魔なアイドルの役を演じるのは初めてなので原作を読みながら表情や仕草を研究しました。

見てくださる視聴者の皆さんを翻弄させるストーリー展開をぜひ楽しみにしていてください！

■石川瑠華/千種モナ役

巧巳の亡き祖父が住んでいた沙嶋に住む巧巳の幼馴染。明るく元気だが、その奥には巧巳にほのかな恋心を抱いている。

【コメント】

千種モナ役を演じさせていただきます、石川瑠華です。（原作の印象ですが）こんなに明るくて、笑顔が印象的な女の子を演じさせていただけるのは初めてかもしれません。キャスト・スタッフともに魅力的な方ばかりなので緊張しますが、何とかのびのびできたらいいなと思っています。身近にこんな人がいたらいいな、心強いだろうなと思ってもらえるようなモナちゃんが映っていたら嬉しいです。

自分を救ってくれた人を信じたいという主人公の真っ直ぐさに、きっと救われる人がいるんだと思います。わたし自身もそうです。

信じることと疑うことを繰り返しながらも前に進んでいく登場人物たちのひと夏の物語を、是非楽しみにしていただけたらと思います。

■丈太郎/水川翔太役

巧巳の高校・大学の友人で、良き理解者。AMELの熱心なファンで、巧巳が澪にハマるきっかけとなったライブに誘った張本人。

【コメント】

はじめまして。水川翔太役を演じる丈太郎です。オファーをいただいた時にまず、僕の大好きな「ドラマ24」の枠というだけで嬉しく、さらに台本を読むと本当に面白い。ラブサスペンスってこんなにドキドキするんだという初めての感覚でした。その中でも、水川という役がとても印象に残る役だったので、彼を演じることにモチベーションが上がっています。

主演で親友役でもある巧巳を演じる橋本将生さんとはクランクインの時からディスカッションをさせていただいて、これからどんな撮影が待ってるのかとてもワクワクしています。どうか皆様も一緒に「共犯者」になって、「ひと夏」を楽しんでいただけたらと思います！

≪原作情報≫

タイトル：『ひと夏の共犯者』

著者：原作／MANGAmuse・花井カオリ・テレビ東京

漫画／みやとみや 構成／かるちぃ

◆ピッコマURL：https://piccoma.com/web/product/178349?etype=episode

※ピッコマにて独占配信中

≪イントロダクション≫

大学3年生の主人公・岩井巧巳（橋本将生）は、アイドルグループAMELのMIOこと片桐澪（恒松祐里）を推していた。その笑顔は、日々の支えだった。しかし、人気ミュージシャン・海斗（浅野竣哉）との熱愛報道を知り、ショックを受ける。心の傷を癒やすために訪れた田舎の亡き祖父の家の前で、巧巳は偶然、行くあてがなく雨に濡れた傷だらけの澪と出会う。「しばらくここに置いてください」と懇願する澪を受け入れ、夢にまで見た推しアイドルとの同居生活が始まる。一緒に過ごす中で、巧巳は澪の中にもう１つの人格「眞希」がいることに気が付く。そして「熱愛報道のあった海斗が死亡した」というニュースが報じられ、「彼女は殺人犯かもしれない」という疑念が湧いてくる。信じたいのに、疑わずにいられない。そして、巧巳は眞希に翻弄されながらも、愛ゆえに踏み出す。「最愛の推し」を守るために、そして共犯者になるために。これは、“幻の愛”に溺れた男が堕ちていく、危険で切ない逃避行ラブサスペンス。

≪番組概要≫

【タイトル】

ドラマ24 「ひと夏の共犯者」

【放送日時】

2025 年 10月3日（金）スタート 毎週金曜 深夜24時12分～24時42分 放送

【放送局】

【BSテレ東】

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

2025年10月7日（火）スタート 毎週火曜 深夜24時00分～24時30分 放送

【配信】

各話放送終了後から、動画配信サービス「Lemino」「U-NEXT」にて第一話から最新話まで見放題配信

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」（テレ東 HP、TVer、Lemino）にて見逃し配信

★TVerでは便利な「お気に入り登録」をお願いいたします！★

▶テレ東ＨＰ：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶TVer：https://tver.jp/series/srpdqwxbuc

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【原作】

MANGAmuse・花井カオリ・テレビ東京「ひと夏の共犯者」(AMUSE CREATIVE STUDIO・テレビ東京刊)

【主演】

橋本将生（timelesz）

【出演】

恒松祐里 永瀬莉子 石川瑠華 丈太郎 上原あまね 秋澤美月

／ 浅野竣哉 飛永翼(ラバーガール) ／ 柾木玲弥 萩原聖人

【脚本】

開真理 守口悠介

【監督】

八重樫風雅 渡邉裕也 佐藤リョウ

【音楽】

佐久間奏

【チーフプロデューサー】

祖父江里奈（テレビ東京）

【プロデューサー】

藤田絵里花（テレビ東京）山下宏樹（PROTX) 難波裕介（PROTX)

【協力プロデューサー】

元村次宏（東通企画）

【制作】

テレビ東京 PROTX

【製作著作】

「ひと夏の共犯者」製作委員会

