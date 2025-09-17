◇MLB フィリーズ 9-6 ドジャース(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が試合後、大谷翔平選手が自ら外野起用に言及したことについて意見を述べました。

試合は大谷選手が5回を無安打無失点に抑える快投を披露。しかし4点リードで降板した後の6回以降、中継ぎ陣が計9失点しチームは敗戦しました。

試合後に大谷選手は「プレーヤーとしてどこでも行けと言われた時にその対応ができる準備をまずしたい。それがマウンドでもそうですし、もしかしたら外野も。リリーフで行くということは、その後のことも考えると外野の守備にも就かなきゃいけない」と発言していました。

記者からこの発言を聞いたロバーツ監督は「彼は素晴らしいチームメイトで、優勝のために何でもやろうとしている。それはうれしい」と反応。

続けて「ただ、実際にどうなるかは分からない。今季は一度も外野のフライを捕っていないからね。でも、そういう発言をしてくれたこと自体は素晴らしいと思う」と実現へは慎重な姿勢を示しつつ、チームに尽くす大谷選手のスタンスを称賛しました。

仮に大谷選手が外野を守るのであれば、エンゼルス時代の2021年以来となります。