3度拒否の末に…旧統一教会・韓鶴子総裁が特別検察に出頭　尹錫悦前大統領夫妻を巡る疑惑で　焦点は直接指示の有無など　韓国

韓国の尹錫悦前大統領夫妻を巡る疑惑で、旧統一教会の韓鶴子総裁が17日午前10時前、特別検察に出頭した。

韓総裁が待ち受けた記者からの問いかけに対し応じる場面もあった。

多くの報道陣が集まる中…韓総裁が出頭

関係者に手を引かれながら報道陣の前に姿を見せた女性。

17日に韓国の特別検察に出頭した、旧統一教会の韓鶴子（ハン・ハクチャ）総裁だ。

記者：

金建希氏にネックレスとかばんを渡すように言いましたか？





韓氏：雨が降るのにご苦労様です。後で聞いてください。

尹錫悦前大統領夫妻をめぐる事件などに関与した疑惑が持たれていて、17日に任意の事情聴取に応じた。

韓氏：（教団YouTubeより）

ホーリーマザー·ハンの名で、天の門、天一国の天国の門が大きく開かれたことを満天下に宣布する。

世界に数百万人の信者がいるとする旧統一教会。

そのトップである韓総裁への疑惑が浮上したのは8月、教団の元幹部が起訴されたことがキッカケだった。

元幹部が尹錫悦前大統領の妻・金建希被告に金品を送り、支援を求めたとされるこの事件の捜査で元幹部は、「韓総裁らの決済を受けて行った事だ」と主張。

これにより、教団ぐるみで事件に関与していた疑惑が浮上した。

韓総裁は8月、信者に向け関与を否定した。

捜査を進める特別検察官は韓総裁に対し、9月8日から15日にかけて3回に渡り出頭するよう要請。

しかし教団側は韓総裁の健康上の理由をあげ、すべて拒否した。

これに対し、特別検察官は韓総裁への圧力を強めようと、拘束令状を請求する可能性を示唆。

教団側はこれを受け、韓総裁が17日に出頭すると明らかにした。

記者リポート：

韓鶴子総裁を乗せたとみられる車が今、病院から出てきました。

一方、取り調べが行われる特別検察官事務所の周辺では、捜査の進展を求める市民がこう訴えた。

市民：

詐欺師を拘束して捜査しろ。

記者リポート：

今、韓総裁が到着しました。車からゆっくりと降りて、手を引かれながら建物へと入っていきます。

多くの報道陣が集まる中で韓総裁が出頭。特別検察による聴取が始まった。

韓総裁はこれまでの聴取に応じていて、供述を拒否してはいないという。

また、聴取を受けている間、建物の地下には旧統一教会が用意した救急車が待機していることもわかった。

今後の捜査の焦点は、尹前政権との接点や韓総裁が直接指示をしていたのかどうかなど。

韓国メディアは、特別検察が韓総裁の逮捕状を請求する可能性があることを示唆したと伝えている。

（「イット！」9月17日放送より）