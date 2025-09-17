熊本県西原村の ふるさと納税の返礼品「コメ」をめぐって「産地偽装では」など、村議会で疑問の声があがりました。

【画像を見る】紛糾する西原村議会 国や熊本県の見解は

西原村の村議会。

ふるさと納税の返礼品としているコメについて、堀田直孝村議が「地元産ではなく、災害用の備蓄米が用いられているのでは」と疑問を呈しました。

これに村長は

西原村 吉井誠村長「購入した備蓄米を放出しております。活用例としては ふるさと納税の返礼品として活用した」

村長は、村の災害用備蓄米を活用し、ふるさと納税の返礼品とした、と回答しました。

さらに、桂悦朗議員からは産地について質問が投げかけられました。

桂悦朗 村議「西原産のコメをということで、寄付されている方も多いと思う。それを、西原のコメが１粒も入っていない。それを返礼品として出して、書いてあるのは西原が出しているような。これは完全に偽装です」

返礼品のコメの表示を見ると「西原村を含む熊本県産」と書かれています。

議員や村のオンブズマンは「JA阿蘇に出荷はしているが、返礼品には西原村のコメは入っておらず、原産地要件を満たしていない」と主張しました。

再び、村長は

西原村 吉井誠村長「JA阿蘇に1俵も出していなかったらアウト。一応、組合もあって、農家も出していますので、産地偽装や違反するような形で販売していない」

吉井村長は、産地偽装や基準違反にはあたらないという認識を示しました。

問題整理と国・県の見解は

今回、村議たちが問題視したのが

①備蓄米をふるさと納税の返礼品に充てていること

②返礼品に西原村産のコメが含まれていないのでは

というものでした。

まず、１つ目について、総務省や熊本県は「何用のコメかは問題ではない」、つまり備蓄米をふるさと納税の返礼品に充てても問題ないという見解です。

２つ目については、総務省は「実態を把握すべき」とし、熊本県は「西原村産のコメが１粒も入っていないということであれば、ホームページ上の西原村産を含むという内容に反するのでは」と考えています。