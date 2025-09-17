中村江里子アナ、結婚記念日にフランス人夫との過去写真公開「素敵な夫婦」「幸せオーラが溢れてる」
【モデルプレス＝2025/09/17】フリーアナウンサーの中村江里子が9月17日、自身のInstagramを更新。夫でフランス人実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏と24年前フランスで撮った写真を公開した。
【写真】中村江里子、フランス人夫との過去写真公開
中村は「夫30歳、私32歳の時に結婚をし、今年で24年目となりました」とつづり、24年前に役所での結婚式に向かう際の写真を公開した。「“パパの髪色はグレー”と思い込んでいた子ども達は昔の写真を見ると『え〜グレーじゃない！！』と驚いていました」と子ども達との微笑ましい会話もつづっている。
この投稿には「素敵な夫婦」「幸せオーラが溢れてる」「今も昔も変わらず美人」「絵になる」「理想の夫婦」「末長くお幸せに」といった声が寄せられている。
中村アナは1999年、フジテレビを退社しフリーアナウンサーに転身。2001年にバルト氏と結婚し、パリに在住。2025年9月より1年間、イタリア・ミラノに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
