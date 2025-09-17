せいせい、変形デザインワンショルから大胆肌見せ「セクシー」「攻めてる」の声
【モデルプレス＝2025/09/17】モデルの“せいせい”こと田向星華が17日、自身のInstagramを更新。ワンショルダーコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】せいせい「服どうなってるの？」大胆肌見せ
せいせいは「月一関西」と定期的な関西訪問について報告。片側のウエストラインがのぞく黒いワンショルダートップスとレザーショートパンツを合わせたスタイリッシュなコーディネートを披露している。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「セクシー」「攻めてる」「服どうなってるの？」「美ウエスト」「かっこいい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】せいせい「服どうなってるの？」大胆肌見せ
◆せいせい、肌見せコーデを披露
せいせいは「月一関西」と定期的な関西訪問について報告。片側のウエストラインがのぞく黒いワンショルダートップスとレザーショートパンツを合わせたスタイリッシュなコーディネートを披露している。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「セクシー」「攻めてる」「服どうなってるの？」「美ウエスト」「かっこいい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】