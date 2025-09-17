

日向坂46

日向坂46が17日、リリースを記念して最新15thシングル「お願いバッハ！」の初となるフルサイズパフォーマンスを披露した。

【写真・動画】日向坂46『お願いバッハ！』スペシャルパフォーマンスの模様

この模様は発売当日の9月17日に、日向坂46 Official YouTubeチャンネルで生配信され、横浜港 大さん橋をステージに、横浜の街並みをバックに背負い、美しいロケーションと調和する形で、「お願いバッハ！」のエネルギッシュかつキャッチーな振り付けと、曲中に流れる「G線上のアリア」でのWセンター金村美玖・小坂菜緒の優美なペアダンスがマッチした一日限りの特別パフォーマンスとなった。

日向坂46は、グループ周年メモリアルライブ“ひな誕祭”を2023年から横浜スタジアムで実施しており、メンバーやファンにとって思い入れ深い横浜の街での披露ということで、早くも話題を集めている。

15thシングル「お願いバッハ！」はオリコンデイリーシングルランキング1位を獲得。今週20日からは、全国6都市13公演をまわる“日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」” が幕を開ける。