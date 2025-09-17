杏、1000ピースの『鬼滅の刃』パズルを完成させファンが絶賛「尊敬します」「流石です杏さん」
女優の杏が、17日までにインスタグラムを更新。人気漫画『鬼滅の刃』のジグソーパズルを完成させて、ファンから称賛の声が集まっている。
【写真】杏が完成させた1000ピースの『鬼滅の刃』パズル（2枚）
ジグソーパズル世界大会に参加した経験もあるほどジグソーパズル好きな杏。今回の投稿では「1000pieces puzzle 背景が難しかった！結構な時間がかかりました… 夜な夜な鬼滅ラヂヲを聴きながら」とつづり、『鬼滅の刃』の主人公・竈門炭治郎が描かれたジグソーパズルを完成させたことを写真で明かした。背景には漫画のコマがびっしりと描かれておりとても難しそうだ。
難関パズルを完成させた彼女にファンからは「尊敬します」「流石です杏さん」「マンガの切抜き部分、神経衰弱並みですね」「完成させるってすごい」など、絶賛の声が寄せられている。
■杏（あん）
1986年4月14日生まれ。東京都出身。10代の頃からモデルとして活動し、2007年に放送されたドラマ『天国と地獄』（テレビ朝日系）で女優デビュー。以降、数々の映画、テレビドラマに出演。2013年には連続テレビ小説『ごちそうさん』（NHK総合）で主人公を演じ、2015年には『デート〜恋とはどんなものかしら〜』（フジテレビ系）で月9ドラマ初主演を果たした。2022年8月、家族でフランスへ移住することを公表。2025年3月には、2026年放送予定の主演ドラマ『BLOOD ＆ SWEAT』（WOWOW）の撮影のために3かヶ月間フィンランドに短期移住することを報告した。
引用：「杏」インスタグラム（@annewatanabe_official）
