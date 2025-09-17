ダイアン津田、違和感しかない楽屋にツッコミ「フローリングに畳」「刑務所かと思った」
お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏が、17日にインスタグラムを更新。楽屋の写真を公開すると、ファンから「刑務所かと思った」などの反響が集まった。
【写真】ツッコミ所しかないダイアン津田の楽屋
津田は「今日の楽屋 風呂の前やないかい！ ドッキリで粉まみれとか真っ赤っかにされた後に来るシャワールームやないかい！ なんか部屋中ゴーゴー鳴ってるわ！」とつづり、楽屋を撮影した写真をアップ。なぜかシャワールーム前の脱衣所に畳が1枚だけ敷いてあり、楽屋というよりも独房のような雰囲気だ。
とても楽屋とは思えない風景に、ファンからは「刑務所かと思った」「フローリングに畳」「すごい楽屋 仕事まえにひとっ風呂はいれますね」など、笑いのコメントが集まっている。
■津田篤宏（つだあつひろ）
1976年5月27日生まれ。滋賀県出身。NSC大阪校22期生で、2000年4月に相方・ユースケとコンビを結成。第53回『上方漫才大賞』で大賞受賞などの経歴を持つ。
引用：「津田篤宏（ダイアン）」インスタグラム（＠ggoigoisu）
