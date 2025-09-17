笠松将、弟からの“サプライズギフト”に苦笑い「今は耐え忍ぶ時期」 車の購入を明かす
俳優の笠松将が17日、バーニーズ ニューヨーク銀座本店で行われたリニューアル記念イベントに参加した。
【全身ショット】圧巻のスタイル、シックなスーツで登場した笠松将
シックなダークカラーのスーツ姿で登場。ファッションポイントを問われると笠松は「ちょっと茶色いカラーで真っ黒じゃない。真っ黒もカッコいいですけど、今年33歳の年で大人っぽくしたいと思って、この形と色を選ばさせていただきました」と笑顔で語った。また、新しい店舗にはCHELSEA GIFTというギフトコーナーも。プレゼントについての質問が飛ぶと「20代はプレゼントをあげるのももらうのも好きじゃなかった」と明かしながらも年齢と共に変化があったそうで「最近は年齢もありまして、人に何かプレゼントをする方が好きかもしれないです」とにこやかに話した。
そんな中、最近の“ギフト”エピソードを問われると「質問の趣旨からズレますよ」と前置きした上で「最近、車を買ったんです。ドライバーさんがうちの弟なんです。買って2日目で擦ったんです。それは『ギフトだね〜』と。今は耐え忍ぶ時期です。勉強させてもらっています。グッと堪えて笑顔でいます」と苦笑い。11月には自身の誕生日がある。弟からの豪華なギフトに期待が掛かるが笠松は「だと言いですけど」と笑っていた。
バーニーズ ニューヨーク銀座本店オープン以来初となるリモデルのコンセプトは「記憶と創造」。バーニーズ ニューヨークが築き上げてきた伝統とテイストを大切にしつつ、未来に向けた創造的な挑戦によって新たな価値を生み出す空間へと進化。新たなコンセプトによるフロア、五感を刺激するラグジュアリーな体験コンテンツ、限定商品や初登場ブランドなどを用意し、より洗練された大人のための“GINZA WONDERLAND”として新たに生まれ変わる。
