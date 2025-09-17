【マンガ最大50%OFF】Kindleセールでお得に読める！『＃真相をお話しします』『けがわとなかみ』など【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」で新潮社作品のフェアが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『＃真相をお話しします』や『けがわとなかみ』など人気作品も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
この記事で紹介した本を読む
■＃真相をお話しします 1巻
セール特価：363円（50%OFF）
＃真相をお話しします 1巻
累計20万部突破!! 話題の新感覚ミステリ、堂々コミカライズ!!
居酒屋で触れ合う男女、閑静な住宅街の裕福な親子、
久々の同窓会で見たあいつ、やっと授かった愛し子、自然あふれる島でのスローライフ。
目で見て分かる事実、だけど、ほんとにそれだけ？
したたかに行われる男女の駆け引き、食うか食われるか果たして――（『ヤリモク』編）。
ご希望があって家庭教師の営業に訪れたけど、なんか話がかみ合わない……？（『惨者面談』編）。
さらに、コミカライズ担当・もりとおるによる描き下ろしオリジナルミステリ『定期購毒』を収録の第1巻。
あなたの隣にも潜んでるかもしれない“非日常”をご堪能あれ。
■けがわとなかみ 1巻
セール特価：385円（50%OFF）
けがわとなかみ 1巻
ある日、食べようとしたうさぎに告白されるきつね。きつねの戸惑いをよそに、「あなたが好き」と伝え続けるうさぎ。うさぎの強めなアプローチによって、きつねの心の強張っていた部分が少しずつ柔らかくなっていく。果たして、食うものと食われるものは共に生きることができるのか――？ 「泣いた」という声続出の、異種同士の愛と友情の物語。
■Artiste（アルティスト） 1巻
セール特価：352円（50%OFF）
Artiste（アルティスト） 1巻
パリのレストランで働く気弱な青年・ジルベール。雑用係として、毎日皿を洗い続ける平凡な日々を送る彼だったが、陽気な新人・マルコとの出会いによって、世界は変わり始める。気鋭の新人が全霊で描く、すべて人々に贈るお仕事青春ストーリー。
※本ページで紹介する情報は、2025年9月17日16時現在のものです。
■＃真相をお話しします 1巻
セール特価：363円（50%OFF）
＃真相をお話しします 1巻
累計20万部突破!! 話題の新感覚ミステリ、堂々コミカライズ!!
居酒屋で触れ合う男女、閑静な住宅街の裕福な親子、
久々の同窓会で見たあいつ、やっと授かった愛し子、自然あふれる島でのスローライフ。
目で見て分かる事実、だけど、ほんとにそれだけ？
したたかに行われる男女の駆け引き、食うか食われるか果たして――（『ヤリモク』編）。
ご希望があって家庭教師の営業に訪れたけど、なんか話がかみ合わない……？（『惨者面談』編）。
さらに、コミカライズ担当・もりとおるによる描き下ろしオリジナルミステリ『定期購毒』を収録の第1巻。
あなたの隣にも潜んでるかもしれない“非日常”をご堪能あれ。
■けがわとなかみ 1巻
セール特価：385円（50%OFF）
けがわとなかみ 1巻
ある日、食べようとしたうさぎに告白されるきつね。きつねの戸惑いをよそに、「あなたが好き」と伝え続けるうさぎ。うさぎの強めなアプローチによって、きつねの心の強張っていた部分が少しずつ柔らかくなっていく。果たして、食うものと食われるものは共に生きることができるのか――？ 「泣いた」という声続出の、異種同士の愛と友情の物語。
■Artiste（アルティスト） 1巻
セール特価：352円（50%OFF）
Artiste（アルティスト） 1巻
パリのレストランで働く気弱な青年・ジルベール。雑用係として、毎日皿を洗い続ける平凡な日々を送る彼だったが、陽気な新人・マルコとの出会いによって、世界は変わり始める。気鋭の新人が全霊で描く、すべて人々に贈るお仕事青春ストーリー。
※本ページで紹介する情報は、2025年9月17日16時現在のものです。