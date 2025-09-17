【スクエニ作品が最大70%OFF】マンガがKindleセールでお得に読める！『片田舎のおっさん、剣聖になる』など【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」でスクウェア・エニックス作品の秋セールが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、アニメ化された『片田舎のおっさん、剣聖になる』など話題作も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
■片田舎のおっさん、剣聖になる 1 〜ただの田舎の剣術師範だったのに、大成した弟子たちが俺を放ってくれない件〜
セール特価：715円（50%OFF）
片田舎のおっさん、剣聖になる 1 〜ただの田舎の剣術師範だったのに、大成した弟子たちが俺を放ってくれない件〜
片田舎の村で細々と剣術道場を営む男、ベリル・ガーデナント。いつか夢見た剣士としての栄光はどこへやら。「しがないおっさん」を自称しながら過ごす今日この頃。“このまま静かに年を重ねていくのだろうか”そうぼんやり考えていたある日のこと、若くして王国騎士団長に昇り詰めたかつての教え子、アリューシアが訪れる。「先生を騎士団付きの特別指南役として推薦しました」「……ナンダッテ？」困惑したまま王都へ出立したベリルはさらに、最高位冒険者やエース魔術師など、大成した弟子と次々再会し、彼女たちから教えを請われてしまって!? 「絶対俺もう必要ないでしょ……」と、卑下するのはベリル本人ばかり。長年培われた剣術はもはや並ぶ者なく、彼の活躍は“片田舎の剣聖”と都で評判になっていき――「その称号、かっこ悪くない!?」最強の弟子たちの“師匠”が遂に報われる、おっさん成り上がりファンタジー！
■家から逃げ出したい私が、うっかり憧れの大魔法使い様を買ってしまったら 1巻
セール特価：660円（50%OFF）
家から逃げ出したい私が、うっかり憧れの大魔法使い様を買ってしまったら 1巻
――元の姿に戻るカギは、人を愛することでした!? 12歳で伯爵家に引き取られたジゼルは、義母や妹に虐げられながらも、持ち前のポジティブさと亡き母に貰った『やさしい大魔法使い』という絵本を支えに暮らしていた。そんなある日、妹の身代わりに変態侯爵に嫁がされることを知ったジゼルは、家から逃げ出す計画を立て始める。しかし奴隷市場でうっかり年下の美少年を買ってしまい…!? エルヴィスと名乗った少年は、美しい見た目とは裏腹に、ジゼルをクソガキと呼び、その上態度も口もとんでもなく悪い。実は彼こそ、最低最悪の性格のせいで魔法を封印され子供の姿にされた『大魔法使い』だった――!? ジゼルは逃亡計画の傍らひたすら愛情を注ぎ、彼を更生させようとするのだが…。
■社畜剣聖、配信者になる 〜ブラックギルド会社員、うっかり会社用回線でS級モンスターを相手に無双するところを全国配信してしまう〜 1巻
セール特価：770円（50%OFF）
社畜剣聖、配信者になる 〜ブラックギルド会社員、うっかり会社用回線でS級モンスターを相手に無双するところを全国配信してしまう〜 1巻
「就職こそ、人生の墓場だ……」ため息をつきながら、今日も仕事でダンジョンに挑むブラックギルド所属のサラリーマン、田中誠。ある日、業務記録用の配信設定を誤り、ダンジョン攻略の様子を全国配信してしまう。〈タイラントドラゴンが一撃!? 〈現代に剣聖現る 常識外れの実力を披露する田中の姿に、配信はお祭り状態に!?「ど、同接１億人……!?」図らずも超絶人気配信者になった田中は、ブラック職場を辞めて配信者として独立することになり――「――さあ、業務（しごと）の時間だ」元社畜のダンジョン配信ライフ、開幕！
※本ページで紹介する情報は、2025年9月17日16時現在のものです。
