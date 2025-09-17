吉道 さゆり キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。

小野 和久 気象予報士：

お願いします。「天気のポイント」です。

小野：

石川県内は、きょう17日夜から激しい雨の降る所がある見込みです。特に能登では、土砂災害などに警戒が必要です。



18日朝9時の予想天気図です。

小野：

あす18日は、石川県内を前線が通過するでしょう。通過する前や、通過するタイミングで、雨の降り方が強まる見込みです。





きょう17日夜9時から18日にかけての雨と風の予想です。

小野：

日本海から、強い雨の範囲が石川に近づいてきます。この画面は朝7時の段階です。その後、昼にかけて、このコンピューターの予想では、能登地方に強い雨が見られます。あす18日夕方までの24時間雨量は、多い所で、加賀で100ミリ、能登で120ミリの予想です。特に能登では土砂災害に警戒し、石川県内全体では、土砂災害に加えて、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。雨は、夜には弱まる予想です。



気象台の週間予報です。

小野：

あさって19日金曜日は、晴れ間があるでしょう。20日・土曜日、21日日曜日は雨マークで、特に20日・土曜日は、降る時間が長いでしょう。週明けの23日・火曜日の秋分の日は晴れるでしょう。気温は、まだ、平年より少し高い日が多いでしょう。



吉道：

深夜に雨が強まる可能性があります。注意したいですね。