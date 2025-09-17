17日（現地時間）、バイエルン・ミュンヘンはUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第1節でチェルシーと対戦する。



昨シーズンの同大会では果たせなかったリーグフェーズでのトップ8入りを狙うバイエルンだが、初戦の相手はクラブワールドカップ王者のチェルシー。モイセス・カイセド、ジョアン・ペドロら世界屈指のタレントが揃うチームであり、バイエルンにとって難しい試合となることは間違いないだろう。





しかし、それでも優勝をめざすという意思は全く揺らいでいないようだ。ドイツ紙『Bild』の取材に応じたエースストライカーのハリー・ケインは以下のように語っている。「僕らはアンダードッグではない。バイエルンのようなクラブにいれば、大きな大会で優勝すること、特にCLでの優勝を常に期待される。ここ最近の僕らはCLで良い試合を見せていたけど、優勝できなければ落胆の気持ちが芽生える」「CLではヨーロッパのベストチームとの対戦しかないから、最初から難しい仕事が続くことになる。でも僕らはまだこの大会の最初のフェーズにいるわけだから、そんなに先を見る必要はない。チェルシーに勝って良いスタートを切れたらいいなと思っているよ」ケインは今季のブンデスリーガでは開幕戦からの3試合で早くも5ゴールをマークするなど好調を維持しているが、同選手にはビッグクラブ相手の試合では点を取れないという批判が以前からある。チェルシー戦では彼の活躍が勝利には必要不可欠なのだが、果たして自身のゴールでチームを勝利に導くことができるのだろうか。