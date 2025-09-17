¤¤¤Ä¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÁª¼ê¤Ï²¤½£¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥Ð¥¤¥Æ¤¬¼è¤êÌá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡È¥Ö¥é¥¸¥ë¤é¤·¤µ¡É¡Ö²¤½£¤ÎÁª¼ê¤ò¿¿»÷¤ëÉ¬Í×¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡×
2020Ç¯¤«¤é¤Î2Ç¯È¾¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¤â¥×¥ì¥¤¤·¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ÂåÉ½¤Ç¤â69¥¥ã¥Ã¥×¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¿FW¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ö¥é¥¤¥È¥Ð¥¤¥Æ¡£¸½ºß¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥°¥ì¥ß¥ª¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥Ð¥¤¥Æ¤Ï¼ã¤¤º¢¤è¤ê¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¶¯¤¤»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï1998¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥Ð¥¤¥Æ¤ÎÊì¹ñ¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤Î¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤ÏGK¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥·¥å¥Þ¥¤¥±¥ë¡¢FW¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥é¥¦¥É¥ë¥Ã¥×¡¢MF¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥è¥ë¥²¥ó¥»¥ó¤é¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥Ð¥¤¥Æ¤Ï²¿¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÊý¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î»×¤¤½Ð¤À¤Í¡£Ã¯¤«¤Î²È¤Ç¤¢¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¥Ú¥¤¥ó¥È¤ò´é¤ËÅÉ¤Ã¤Æ´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ï°¦¹ñ¿´¤Î¶¯¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ï¤½¤ì¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ7ºÐ¤À¤Ã¤¿ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤Î¹ñ¤ò±þ±ç¤¹¤Ù¤¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£Ã±½ã¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥×¥ì¥¤¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤â¤¤¤¿¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¡Ê¡ØGlobo Esporte¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£
¥Ö¥é¥¤¥È¥Ð¥¤¥Æ¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½ºÇ¶á¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¤Ï»×¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¶áÇ¯¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç²¤½£Àª¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬²¤½£¤Î¥×¥ì¥¤¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¬¤Á¤À¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥Ð¥¤¥Æ¤Ï¤½¤ì¤ò¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤é¤·¤¤¥×¥ì¥¤¤ò´Ó¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸ì¤ë¡£
¡Öº£¤Ï²¤½£¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¥¤¤ò¸«²á¤®¤À¤è¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï²¤½£¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍÁª¼ê¤Î¥×¥ì¥¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡£¤½¤ì¤ò°Ý»ý¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬Ä¹¤¤´Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤«¤«¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÎÉ¤¤»þ¤â°¤¤»þ¤â¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¾ï¤ËÍ¥¾¡¸õÊä¤Ê¤ó¤À¡£Âç¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¾¡¤Ä¤Î¤ÏÍÆ°×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Ã¯¤â¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î»î¹ç¤ò¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ê¤ó¤À¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼é¤ë¤Ù¤¤À¤è¡£²¤½£¤ÎÁª¼ê¤ò¿¿»÷¤ëÉ¬Í×¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡×
ÆÃ¤ËÀï½ÑÌÌ¤Ï²¤½£¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤«¤é¼¡¡¹¤È¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤½¤ì¤òÀ¤³¦¤¬¿¿»÷¤ëÎ®¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç²¤½£¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤â¤½¤Î·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤È¸Æ¤Ù¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¥¹¥È¥ê¡¼¥È½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¤âÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤é¤·¤µ¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥Ð¥¤¥Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾¯¡¹ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Î¤è¤¦¤À¡£