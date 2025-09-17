巨人キャベッジがまたもボーンヘッドか　阿部監督ぶぜん　「一体、何が起きた？」

キャベッジは過去にも走塁ミスを指摘されている(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext

熾烈なCS争いをくり広げている巨人に痛いミスが出た。

9月17日のヤクルト戦（神宮）の初回、1番の丸佳浩が空振り三振で一死となった後、「2番・中堅」で先発したトレイ・キャベッジは四球で出塁。

【動画】失投を見逃さない豪快確信弾！ 東京ドーム騒然のキャベッジの第2号をチェック

その後一死一塁で打席に入った泉口友汰は相手先発、奥川恭伸の外角低めの直球を打つと、一走のキャベッジは全力疾走で二塁をオーバーラン、三塁へ向かった。

状況を考えれば打球判断が必要なシチュエーションだったが、泉口の打球は左飛となったことで戻れず。結果としてダブルプレーとなり、好機をつぶすことになった。

BSフジで中継解説を務めた真中満氏は同プレーに「アウトカウント間違いですよね、ボーンヘッドってやつです」とコメント。

これにはベンチの阿部慎之助監督のぶぜんとした表情も中継で映し出された。