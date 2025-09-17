巨人キャベッジがまたもボーンヘッドか 阿部監督ぶぜん 「一体、何が起きた？」
キャベッジは過去にも走塁ミスを指摘されている(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
熾烈なCS争いをくり広げている巨人に痛いミスが出た。
9月17日のヤクルト戦（神宮）の初回、1番の丸佳浩が空振り三振で一死となった後、「2番・中堅」で先発したトレイ・キャベッジは四球で出塁。
【動画】失投を見逃さない豪快確信弾！ 東京ドーム騒然のキャベッジの第2号をチェック
その後一死一塁で打席に入った泉口友汰は相手先発、奥川恭伸の外角低めの直球を打つと、一走のキャベッジは全力疾走で二塁をオーバーラン、三塁へ向かった。
状況を考えれば打球判断が必要なシチュエーションだったが、泉口の打球は左飛となったことで戻れず。結果としてダブルプレーとなり、好機をつぶすことになった。
BSフジで中継解説を務めた真中満氏は同プレーに「アウトカウント間違いですよね、ボーンヘッドってやつです」とコメント。
これにはベンチの阿部慎之助監督のぶぜんとした表情も中継で映し出された。
さらに初回裏には長岡秀樹の中堅右に上がった打球も右翼を守る中山礼都とお見合い。結果としてこの回は2失点と守りの面でも悪いリズムとなってしまった。キャベッジをめぐっては長打力が魅力とされながら、これまでも走塁ミスを阿部監督から指摘される試合もあった。
このプレーにはファンの間からも「一体、何が起きたの？」「ブリンソン？」「巨人に来る外国人ってどうして走塁ミスが多いの？」と以前に在籍した助っ人野手の名前もあがるなど、一躍注目を集めている。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。