夏疲れの回復の仕方とは

暑さのせいで溜まった夏の疲れは、これから始まる涼しい季節で回復を図りたいところです。

ところが秋には、別の悩みが待っています。。。

秋の夜長は夜更かししがちで、質のいい睡眠がとれない人がいます。

また、食欲の秋に食事のタイミングを間違えると、眠気を遠ざけてしまうこともあるそうです。

こうした誘惑を振り切って熟睡するためには、どのような方法があるのでしょうか。

快眠で注意したい食事のタイミング！

【秋の夜長】と【食欲の秋】

つい夕食が長くなったり遅くなったりして、食べ過ぎてしまいがちです。

食事のタイミングで注意点は、「寝る直前の食事は避ける」

内臓が消化のために働くと、深部体温が上がって眠気を遠ざけてしまいます。

夕食は就寝の3時間前までにすませておきましょう。

できれば19時くらいまでには終えておきたいです。