「オオタニの降板を喜んでいる」5回ノーノーから一転…ドジャース救援陣崩壊にフィリーズの記者らが反応「ブーイングの雨。なんということだ」

大谷の奮闘は実らなかった。ドジャースはリリーフ陣の脆弱さという課題をどう乗り越えるのか(C)Getty Images

悪夢のような逆転負けだ。

現地時間9月16日、ドジャースの大谷翔平は、本拠地ドジャースタジアムでのフィリーズ戦に「1番・投手兼DH」として先発出場。5回68球を投げ、無安打無失点、5三振1四球と奮闘するが、降板後に救援陣が打ち込まれ、今季2勝目の権利が消えてしまった。この試合展開は、相手チームの記者にも衝撃を与えている。

【動画】投手・大谷翔平が圧巻の5回無安打投球！フィリーズ打線を封じる

大量失点を喫したのは、2番手ジャスティン・ロブレスキーだ。一死からまさかの3連打で満塁とされると、3番ブライス・ハーパーに2点適時二塁打、4番ブランドン・マーシュに逆転3ランを献上。さらに、3番手エドガルド・エンリケスもニ死から6番マックス・ケプラーにソロを許し、会場が特大のブーイングに包まれた。

ドジャース救援陣の大炎上を受け、MLB公式サイトでフィリーズ番を務めるトッド・ゾレッキ記者は、自身のXを更新。「とにかくフィリーズはオオタニをマウンドから下ろす必要があった。ジャスティン・ロブレスキーが6回の先頭打者を打ち取るが、そこから次のようなことが起こった」と書き始め、連続安打の内容を詳述している。

「（ラファエル・）マルシャン：単打

（ハリソン・）ベーダー：単打

（カイル・）シュワバー：単打

ハーパー：2点適時二塁打

マーシュ：右越え3ラン」